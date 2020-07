Herlings keert in Axel terug in competitie

Afgelopen weekend kwamen vele rijders uit de top van de motorcross in actie tijdens de eerste testwedstrijd van de MXGP. Herlings was de grootste afwezige in Arnhem, hij kwam enkele weken geleden ten val en hield zich nog rustig. Nu is de Red Bull KTM-rijder wel fit genoeg en keert hij terug in competitie. Het is voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland in maart dat Herlings weer aan de start staat van een wedstrijd.

De overwinning ging afgelopen weekend in Arnhem naar Glenn Coldenhoff en de GasGas-rijder staat nu ook weer op de startlijst. Andere Nederlandse MXGP-rijders aan het vertrek zijn Calvin Vlaanderen en Brian Bogers. Romain Febvre maakte vorig weekend een aardige indruk, hij komt nu ook weer in actie namens Kawasaki. Yamaha komt met Arnaud Tonus aan de start, Husqvarna heeft Arminas Jasikonis aan het vertrek.

Ook in de 250cc-klasse komt de wereldtop weer in actie: WK-leider Jago Geerts, Tom Vialle en Rene Hofer zijn daar de grote namen. Daarnaast komt Roan van de Moosdijk, vorige week derde in Arnhem, weer aan de start. Liam Everts, de zoon van meervoudig wereldkampioen Stefan Everts, staat eveneens op de deelnemerslijst.

De internationale testwedstrijd is de laatste grote krachtmeting voordat de MXGP-paddock naar Letland trekt. Daar begint een week later het seizoen.