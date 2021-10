Herlings ging diep voor Grand Prix-zege: “Een van mijn beste races dit jaar”

“Dit was een van mijn beste races dit jaar, ik moest er diep voor gaan”, vertelde Herlings in gesprek met MX Vice na zijn zegetocht in de Grand Prix van Trentino. “De mannen vooraan waren aan het pushen, zij willen geen punten meer verliezen en dat is logisch. Er zijn nog vier races te gaan en er kan nog veel gebeuren. Ik moest pushen, maar we hadden de snelheid. Het verschil tussen de rijders is klein, dit is een snelle baan en dat zorgde ervoor dat ik echt alles moest geven.”

Herlings maakte in de tweede manche een matige start en dat zorgde ervoor dat hij in de achtervolging moest. Concurrenten Romain Febvre en Tim Gajser reden beiden voor hem. Na de start had Herlings de overwinning al uit zijn hoofd gezet, maar zienderogen kwam hij terug in het wiel van de koplopers. “We hebben in Spanje gezien wat een crash kan veroorzaken, dat kost meteen punten. Elk punt telt in deze fase van het kampioenschap, ik moest blijven vechten en ik deed een poging om het maximale eruit te halen. Een eerste plaats is geweldig, maar op een bepaald moment lag ik tiende en was het niet realistisch om nog aan de overwinning te denken. Romain en Glenn [Coldenhoff] reden een stuk voor me en toen heb ik de overwinning uit m’n hoofd gezet, maar ik reed het gat toch dicht. Met tien minuten te gaan was het gat al een stuk kleiner en wist ik dat het mogelijk was. Ik moest ze snel verschalken en dat lukte.”

Duel met Coldenhoff

Uiteindelijk won Herlings de manche voor Coldenhoff, werd Gajser derde en kwam Febvre op de vierde plek terecht. Het duel met landgenoot en MXoN-teamgenoot Coldenhoff was nog zeer interessant. “Ik zat niet buiten m’n comfortzone, ik werkte m’n rondjes gewoon af en zat er goed in”, vervolgde Herlings. “Van Glenn wist ik dat hij goed zou zijn onder druk, hij maakt weinig fouten. Hij heeft soms dagen dat hij echt ongelofelijk sterk is, het was lastig hem te pakken. Ik wist ook dat het belangrijke punten waren om mee te pakken en dat lukte gelukkig.”

Herlings deed zondag uitstekende zaken met 1-1, maar belangrijker was de grotere voorsprong op zijn beide tegenstanders in het kampioenschap. “We zullen over zeven dagen meer weten wat deze overwinning waard is”, zei Herlings met het oog op de volgende GP’s in het Trentino-drieluik. Het is echter te vroeg om al te gaan rekenen. “Deze week is heel belangrijk. Als je fysiek en mentaal op een goede manier door deze drie races kunt komen, dan is dat een goed teken. Het is nu een gevecht tussen drie coureurs, Tony [Cairoli] en Jorge [Prado] doen denk ik niet meer mee. Het is Honda tegen KTM en Kawasaki. Ik ga nu aan de leiding, maar ik ga niet rekenen. Dan loopt het altijd anders.”