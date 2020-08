Herlings, Febvre en Coldenhoff willen vaker eendaagse GP's

WK-leider Jeffrey Herlings was in zijn interview met Motorsport.com erg uitgesproken. “Ik vind dat ze dat allang al hadden moeten doen”, stelde Herlings, die zowel voor WK-rijders als EK-rijders, die op zaterdag uitkomen, voordelen ziet. “Voor ons is het beter want we rijden minder en de zaterdag is in principe gewoon extra kans op blessures. Voor de Europese rijders is het ook beter, want die kwamen anders op hele rare tijden te rijden en nu kan iedereen gewoon een normaal ritme aanhouden. In mijn ogen is die zaterdag voor niks. Eén tijdtraining is voor mij gewoon genoeg op zondag. In zo’n lang seizoen… waarom moet je dan nog extra risico’s opzoeken?”

Herlings krijgt bijval van zijn grote concurrenten. Na de GP van Letland werd het eendaagse format aangekaart in de persconferentie. GP-winnaar Glenn Coldenhoff en oud-wereldkampioen Romain Febvre deelde de mening van Herlings. “De kwalificatierace is gewoon racen voor niks”, stelt Febvre. “Dat had echt geen enkele zin.” Volgens Febvre heeft de baan ook zwaar te lijden doordat er andere, langzamere, klasses rijden. “Wat mij betreft is een eendagswedstrijd perfect. Met alle Europese wedstrijden werd de baan gewoon gevaarlijk en was het niet bij te houden. Bovendien moesten wij zondag heel vroeg beginnen met de warm-up, om vervolgens vier uur te moeten wachten tot de eerste race. Nu zit er telkens twee uur tussen de sessies, dat is perfect.”

Intensere wedstrijden

Coldenhoff was het roerend eens met de Kawasaki-rijder. “Ik ben een grote fan van het eendaagse format en kan mij eigenlijk alleen maar aansluiten bij Romain.” Volgens de GasGas-rijder schuilt er ook nog een extra kracht in het format. “Doordat we maar één dag rijden en niet de ervaringen en vermoeidheid van zaterdag meenemen, wordt de strijd intenser en krijgen we dus betere races.”

Ook MX2-rijder Roan van de Moosdijk schaarde zich bij de voorstanders. Van de Moosdijk haalde drie keer het podium in Kegums en voelt zich als een vis in het water met de nieuwe opzet. “Het eendaags format is voor bepaalde rijders misschien nieuw, maar ik ben eraan gewend omdat we in de Dutch Masters of Motocross ook zo werken. Ik ben er wel erg positief over.”

Gajser ziet meerwaarde in tweedaagse wedstrijden

De enige coureur die openlijk tegen de nieuwe opzet was, is regerend wereldkampioen Tim Gajser. “Ik ben eigenlijk wel blij met twee dagen rijden”, stelt de Sloveen, die een meerwaarde ziet ten opzichte van andere kampioenschappen. “Het is een WK dus dan is het logisch dat het over twee dagen gaan in plaats van één. Bovendien kun je dan op zaterdag in je ritme komen.”

Als het aan Herlings ligt, dan wordt er ook in de toekomst op één dag geracet. “Ook voor de teams is het kostenbesparend omdat ze een dag minder lang in een hotel hoeven te zitten. Uiteindelijk gaat het toch om zondag wat er wordt uitgezonden. In mijn ogen, en de meeste rijders zijn het met mij eens, moeten we het zo houden. Ik snap dat het voor organisatoren minder handig is, want zaterdag zal het minder druk worden, qua bezoekers. Maar toch hoop ik dat ze er iets mee willen doen en naar ons willen luisteren.”

Of het daadwerkelijk ook zover komt is geheel de vraag. Immers zijn de lokale organisatoren van de MXGP-wedstrijden volledig afhankelijk van de ticketinkomsten en op het moment dat de wereldtop op zaterdagen afwezig is, betekent dit natuurlijk ook dat er dan minder fans aanwezig zullen zijn.

Motorcross is een hele zware sport en heel erg blessuregevoelig, maar een veelgehoorde en cynische uitspraak binnen de paddock is dat het logisch is dat crossers minder willen rijden: wie wil er immers niet een dagje minder werken.

‘Triple GP’s zwaar, maar de enige optie voor een volwaardig WK’

Naast eendaagse wedstrijden zijn ook de Triple GP’s, drie GP’s in acht dagen op dezelfde locatie, nieuw. Tony Cairoli, één van de oudste coureurs en kampend met een knieblessure, ziet nadelen voor zichzelf, maar beseft dat het niet anders zal gaan. “Herstellen is op mijn leeftijd vrij lastig, maar voor iedereen is het zwaar. Het is nu eenmaal de manier waarop we het kampioenschap zullen kunnen afronden.”

Herlings heeft geen moeite met het drukke wedstrijdschema. “Ik denk dat het juist heel prettig is. Reizen is gewoon heel moeilijk in deze tijd en zo kunnen we nog zoveel mogelijk races afmaken. Het kampioenschap kan heel snel voorbij zijn als de situatie verergerd.”

Ook Yamaha-rijder Jeremy Seewer vindt dat Triple GP’s goed te doen zijn. “Natuurlijk zijn we er niet aan gewend om drie GP’s te rijden in een week, maar ons trainingsritme is wel altijd zo dat we een GP-afstand midweeks rijden. Natuurlijk is racen anders, maar voor nu voel ik me er goed bij.”

Op de meest recente kalender staan nóg vier Triple GP's gepland.