MXGP-toppers naar Arnhem en Axel voor twee warm-up races

Op 9 augustus wordt de MXGP weer hervat in Kegums, Letland. De eerste drie GP’s worden binnen een week afgewerkt op de zanderige omloop waar Herlings en Coldenhoff hun eerste MXGP-zege wisten te behalen. Om rijders de mogelijkheid te bieden om alvast op wedstrijdsnelheid te komen, worden er trainingswedstrijden georganiseerd.

In overleg met Infront Moto Racing heeft de KNMV twee warm-up races georganiseerd op vergelijkbare ondergronden. 26 juli wordt op Motorsportpark Gelderland Midden in Arnhem gereden, op 2 augustus staat een wedstrijd in het Zeeuwse Axel gepland.

Tijdens deze internationale trainingswedstrijden mogen alle GP-rijders meedoen en aan die oproep werd massaal gehoor gegeven, zo blijkt uit de deelnemerslijst voor het evenement in Arnhem. Naast Nederlandse toppers als Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen zijn ook andere grote namen van de partij.

Zo zullen in ieder geval oud-wereldkampioen Romain Febvre en GP-winnaars Gautier Paulin, Jeremy Seewer en Arminas Jasikonis aan de start staan. Ook de MX2-toppers Tom Vialle, Roan van de Moosdijk, Jago Geerts, Rene Hofer en Jed Beaton zijn van de partij in Arnhem. Ook talenten Liam Everts en Kay de Wolf zullen in Arnhem aan de start staan.

Jeffrey Herlings is de opvallende afwezige tijdens de testwedstrijden in eigen land.

Helaas is er geen publiek welkom tijdens de wedstrijden. “De KNMV ziet er samen met de clubs extra op toe dat er een veilige omgeving en een goed evenement wordt gehouden. Dat betekent helaas ook dat er geen publiek en/of fans aanwezig mogen zijn tijdens deze wedstrijden. Dit dienen we te accepteren, hoe graag we het ook anders hadden willen gezien”, laat de organiserende bond optekenen in een persbericht.

Motorsport.com zal wel aanwezig zijn bij deze wedstrijden en doet uitgebreid verslag.