Herlings bezorgt Nederland P1 in kwalificatie Motocross of Nations

De zaterdagse kwalificatie voor de Motocross of Nations, die dit jaar in het Italiaanse Mantova wordt georganiseerd, bestond uit drie heats: eerst was het de beurt aan de MXGP, daarna de MX2 en tot slot kwam de open klasse de baan op. Voor Nederland moest Glenn Coldenhoff zodoende het spits afbijten, waarna Roan van de Moosdijk in de MX2 in actie kwam. Jeffrey Herlings kwam pas in actie in de open klasse. De twee beste resultaten tellen, het slechtste resultaat mag geschrapt worden.

MXGP: Cairoli komt matige start te boven

Voorafgaand aan de Motocross of Nations was het lang onduidelijk of Tony Cairoli aan de start zou verschijnen. In de kwalificatie voor de MXGP van Sardinië ging hij hard onderuit, waarna hij de rest van het weekend aan de kant bleef. In Mantova was de Italiaan echter gewoon van de partij en in de kwalificatieheat van de MXGP liet hij zich meteen gelden. Zijn start was niet geweldig, waardoor hij in de openingsronde op de tiende plek bivakkeerde. Ben Watson nam intussen de leiding, terwijl Cairoli en Coldenhoff - die als dertiende opende - begonnen aan hun inhaalrace.

Nadat de Let Karlis Sabulis aan de kant was gezet, kon Coldenhoff eindelijk ook de aanval inzetten op Benoit Paturel. Dat gebeurde op acht tellen van Watson, die onbedreigd naar de zege leek te gaan. Dat was echter buiten Cairoli gerekend, die eerst Paturel en Coldenhoff passeerde en uiteindelijk in de slotfase ook langs Watson ging. De Brit eindigde nog wel op de tweede plek, voor Coldenhoff en Paturel. De vijfde plek was voor Maximilian Nagl, gevolgd door Dylan Wright, Thomas Kjer Olsen, Sabulis, Gert Krestinov en Arnaud Tonus op P10.

MX2: Vialle doet goed werk voor Frankrijk

In het MX2-kampioenschap is Tom Vialle de man in vorm met drie GP-zeges op rij. Die goede vorm heeft de Fransman meegenomen naar Mantova, want ook in de kwalificatieheat van de MX2 kwam hij als winnaar uit de bus. Al in de eerste ronde greep hij de leidende positie op zijn KTM, om daarna nooit meer echt in de problemen te komen. De naaste bedreiger van Vialle was Oostenrijker Rene Hofer. Gedurende de race schommelde het gat een beetje, maar uiteindelijk kwam de Fransman met bijna vier tellen marge over de finish.

Achter Hofer legde Conrad Mewse beslag op de derde plek namens Groot-Brittannië, voor Mattia Guadagnini (Italië), Isak Gifting (Zweden), Camden McLellan (Zuid-Afrika), Simon Lãngenfelder (Duitsland) en Mikkel Haarup (Denemarken). Van de Moosdijk kwam uiteindelijk als negende over de finish, ruim een halve minuut na Vialle. De Nederlander kwam in de chaotische openingsfase in de problemen en moest vanaf de 25ste positie aan een inhaalrace beginnen. Dat deed hij met verve, wat uiteindelijk dus leidde tot een negende plek. De top-tien werd voltooid door de Canadees Jacob Piccolo.

Open: Herlings bezorgt Nederland P1

Tenslotte verschenen de rijders in de open klasse aan de start. Herlings was in de vrije training al ruim de snelste geweest, maar hij mocht pas als voorlaatste een starthekje kiezen en dat was te merken bij de start. De Nederlander moest namelijk vanaf de negentiende positie komen. Nog in de eerste ronde begon hij aan een forse inhaalrace, waarbij hij in een halve ronde al zes mannen pakte. Na de eerste doorkomst was het zelfs de negende positie. Vooraan ontstond intussen een groepje met Mathys Boisrame, Henry Jacobi en Toms Macuks.

Daarna bleef Herlings zijn opmars voortzetten en in de voorlaatste ronde ging de KTM-rijder voorbij aan koploper Jacobi. In de laatste fase zou de Nederlander zelfs nog een voorsprong van bijna zeven seconden opbouwen op de Duitser, die achter de ongenaakbare Herlings als tweede over de finish kwam. Arminas Jasikonis reed ook een prima inhaalrace en werd derde, voor Boisrame en Macuks. Evgeny Bobryshev kwam als zesde over de finish, gevolgd door Bastian Boegh Damm, Alessandro Lupino, Ander Valentin en Valentin Guillod.

In de eindrangschikking van de kwalificatie eindigt Nederland zodoende bovenaan met vier punten, met dank aan de zege van Herlings en de derde plek van Coldenhoff. De negende plek van Van de Moosdijk werd als schrapresultaat ingezet. Daarachter was het spannend met zowel Frankrijk, Italië als Groot-Brittannië op vijf punten. De vijfde plek in de kwalificatie is voor Duitsland, zij eindigen op zeven punten.