Grote klap voor Motocross of Nations: Team USA zegt af

Het is een hard gelag voor Infront dat juist de vroege toezegging van de Amerikanen als één van de voornaamste redenen zag om de Nations door te laten gaan, midden in het seizoen. Dat besluit kwam de promotor op veel kritiek te staan en veel rijders die met hun land geen aanspraak maken op de titel zegden af. Ook een groot aantal rijders dat om de titelstrijd trok zich al terug.

De afzegging van de Amerikanen, van wie uit werd gegaan dat ze met een sterke delegatie kwamen, wederom onder leiding van de Vlaamse crosslegende Rogier de Coster, is een nieuwe klap voor het evenement, dat breed wordt gezien als de grootste wedstrijd van het jaar. Team USA stelde de bekendmaking van haar team al een keer uit en, zo blijkt nu, van uitstel, komt afstel. 'Een aantal uitdagingen heeft het logistiek moeilijk gemaakt voor ons om af te reizen naar de MXoN van 2021', vertelt AMA directeur Mike Pelletier. 'De grote financiële risico's die alle teams moeten dragen en de onzekerheden, maakten dat we unaniem hebben besloten niet naar het evenement te komen.'

In 2022 wordt het evenement naar alle waarschijnlijkheid in de VS gehouden. De Amerikanen kijken dan ook uit naar volgend seizoen. 'We hopen in 2022 de Chaberlain Trophy weer terug in Amerikaanse handen te brengen.' Team USA is met 22 zeges recordhouder van het hoogste aantal overwinningen tijdens de Motocross of Nations.