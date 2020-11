GPUpdate Podcast: Herlings snelste crosser, Gajser de beste

Het was voor Gajser alweer zijn derde wereldtitel in vijf seizoenen in de MXGP. Tussendoor wonnen Tony Cairoli en Jeffrey Herlings ook titels. Dit seizoen was Cairoli niet fit genoeg en haakte Herlings af, terwijl de wereldtitel bijna zeker zijn kant op ging. Voordat Herlings in Faenza zijn nek brak, verzamelde hij een voorsprong van zestig punten op de nummer twee in de titelstrijd. “Ik was er honderd procent van overtuigd dat hij de titel ging pakken”, zegt MXGP-verslaggever Tim Gerth daarover. “Als hij fit was gebleven, was hij absoluut wereldkampioen geweest.”

Net als in 2017 en 2019 kostte een blessure Herlings een realistische kans op de wereldtitel. De Brabander werd niet op waarde geklopt, maar miste de wereldtitel om andere redenen. De journalisten van Motorsport.com zijn het over één ding eens: “Herlings is de snelste van de twee, daar kan niemand denk ik twijfels over hebben. Als Herlings fit is, dan is er niemand sneller dan hij. Maar dat is wel een grote ‘als’ bij Herlings, helaas.”

Goed vallen is ook een kwaliteit

Hoewel Gajser minstens zo vaak crasht als Herlings, loopt hij veel minder vaak zware blessures op. “Fit blijven is gewoon onderdeel van het spel. Hij valt heel veel en hij komt er heel vaak mee weg en ook dat is gewoon een kwaliteit”, vindt Gerth.

De vraag wie beter is, is dan ook een lastige om te beantwoorden. Journalist Mark Bremer laat zich niet verleiden tot een definitief oordeel, maar hoopt vooral dat Gajser ook eens de kans krijgt om zichzelf definitief in de spotlights te rijden. “De enige manier om af te rekenen met die underdogpositie is door Herlings gewoon een keer te verslaan als ze allebei een heel seizoen fit blijven. Dat zou voor de fans ook fantastisch zijn, denk ik”, analyseert Bremer.

Het feit dat Gajser meer titels pakte in de MXGP is uiteindelijk het enige waar een onderscheid kan worden gemaakt, denkt Gerth: “Gajser is, met wat hij tot nu toe heeft laten zien gewoon de beste."

Psychologisch voordeel Herlings

Wel valt het panel op dat wanneer Gajser samen rijdt met Herlings, hij vaak steekjes laat vallen. “Kijk daarvoor naar de races die Herlings en Gajser allebei reden dit seizoen: na de coronabreak was Gajser, omdat Herlings terugkwam van een hersenschudding, nog de betere en snellere, maar toch liep Herlings uit in het kampioenschap. Herlings heeft daar andersom veel minder last van, denk ik. Die is voor niemand bang.”

Beluister hier de volledige aflevering over het afgelopen MXGP seizoen. Naast deze discussie ook aandacht over de prestaties van de diverse Nederlanders in de MXGP, de transfers en waar de Nederlandse GP verreden zal worden: