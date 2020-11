GPUpdate Podcast: Een terugblik op het WK motorcross 2020

De Nederlandse rijders beleefden niet hun beste jaar op het hoogste niveau. Voormalig kampioen Jeffrey Herlings werd vroeg uitgeschakeld door een blessure, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen kwamen eveneens niet het hele seizoen in actie. De Nederlandse prestaties waren daarom minder goed dan vooraf werd verwacht, maar de verrichtingen van Brian Bogers (tiende in het eindklassement) vormden daarentegen een lichtpuntje.

Erwin Jaeggi, Tim Gerth, de MXGP-correspondent van Motorsport.com, en Mark Bremer hebben het in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast uitgebreid over de Nederlandse rijders en hun prestaties tijdens het MXGP-jaar 2020. Ook proberen ze antwoord te geven op de vraag waarom wereldkampioen Gajser het afgelopen seizoen zo succesvol was en hoe de 24-jarige Sloveen in de afgelopen jaren steeds meer aan kracht heeft gewonnen.

Ook wordt besproken hoe de toekomst eruitziet voor de Nederlandse rijders, waarom de MXGP in 2021 naar Oss gaat en of Valkenswaard nog een toekomst heeft als locatie van het WK motorcross.

In onderstaande player kun je naar de GPUpdate Podcast luisteren, maar abonneren kan ook via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.