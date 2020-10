Coldenhoff afgevoerd naar ziekenhuis na crash in Lommel

Zondag leek Coldenhoff onschuldig onderuit te schuiven, maar toch werd de sessie snel onderbroken toen de GasGas-rijder niet zelfstandig op zijn benen kon staan en vervolgens lang bleef liggen. Uiteindelijk moest het medische team in actie komen om de crosser in te snoeren en op een brancard in een auto te leggen. Deze heeft Coldenhoff richting het ziekenhuis vervoerd.

De eerste tekenen waren overigens, relatief gezien, positief. Uit navraag bij zijn team blijkt dat men vreest voor een rug- en nekblessure. Deze zullen worden onderzocht. Coldenhoff was bij kennis toen hij afgevoerd werd, ook waren er geen verschijnselen van gevoelsverlies.

Het is niet de eerste keer dat Coldenhoff in Lommel geblesseerd raakt. In het voorseizoen van 2019 maakte de Brabander tijdens een training in het Vlaamse zand waarschijnlijk zijn zwaarste crash mee, waarvan hij nog lang last hield.

De GP van Vlaanderen, die zondag wordt verreden is de eerste van drie GP's in Lommel, waar de voorlaatste Triple GP van het seizoen plaatsvindt.