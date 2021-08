Coldenhoff verslaat Herlings op de Keiheuvel en pakt hattrick

De zandomloop van KMC Mol in Balen lag er 's ochtends nog vlakjes bij, maar dat was na de eerste trainingen direct gedaan. De crossbaan is berucht om hoe zwaar deze wordt en met het overvolle programma is er nauwelijks ruimte om de baan te vlakken, wat voor veel rijders overigens de wedstrijd alleen maar mooier maakt. Als vanouds moesten de rijders zelf hun spoortje prepareren voor de start, hetgeen Coldenhoff het beste bleek te hebben gedaan.

De Yamaha-rijder was namelijk als een kanonskogel weg en wist in de slotfase van de eerste manche Jeffrey Herlings achter zich te houden. De KTM-rijder was als vierde gestart en kwam aan het einde van de relatief korte manche (21 minuten + 1 ronde) tijd tekort om Coldenhoff voldoende onder druk te zetten.

In de tweede manche was het Brian Bogers met de beste start voor Coldenhoff. De Eindhovenaar kwam in de openingsfase van de eerste manche ten val en kwam niet verder dan de tiende plek. Hetzelfde overkwam Herlings in de tweede manche. Waar Coldenhoff vooraan afrekende met Bogers kwam Herlings vanaf de laatste plaats terug tot de vierde plek achter Bogers en Henry Jacobi.

Daarmee won Coldenhoff de 500-klasse, maar was er nog één kans op revanche voor Herlings in de superfinale. Daarin was het opnieuw de Yamaha-rijder met de kopstart en dit keer vond hij Herlings direct op zijn achterwiel. Het duo maakte er een show van en reed samen vijftig seconden weg van de rest van het veld. The Bullet nam geen grote risico's om de wedstrijd alsnog te winnen en zo scoorde Coldenhoff dus honderd procent.

Brian Bogers werd vijfde in het klassement van de 500-klasse en eindigde als derde in de superfinale, Calvin Vlaanderen werd zevende. Tom Vialle troefde Jago Geerts in zijn eigen woonplaats tweemaal af in de 250-klasse, waarin Liam Everts als derde eindigde.

Goede training voor hervatting WK

"Het was een hele mooie wedstrijd hier vandaag", reageerde Herlings na afloop. "Veel publiek en een mooie baan waardoor het een mooie dag was. De baan was loodzwaar en dit was voor ons een goede training. Ik had hier graag gewonnen, maar kwam in de eerste manche en de superfinale net tekort. Ik kijk terug op een mooie dag en ga in de komende weken hard trainen om in top vorm te zijn wanneer het wereldkampioenschap zijn vervolg krijgt in Turkije", richtte de viervoudig wereldkampioen de blik alweer vooruit. Coldenhoff was kort maar krachtig in zijn commentaar: "Superveel mensen, mooie races en een super sfeertje!"

Het was al met al een prachtig crossfeestje voor de lokale club, dat na een lastig jaar de vorige editie moest uitstellen en gezegend werd door het wegvallen van meerdere GP-wedstrijden. Hierdoor kon het publiek van zo'n 5000 man zich vergapen aan de wereldtop als het om crossen in het zand gaat.