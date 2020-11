Coldenhoff maakt overstap naar fabrieksteam Yamaha voor 2021

Bij Yamaha gaat het team voor 2021 flink op de schop. Duidelijk was dat de Japanse fabrikant een frisse wind wilde laten waaien en Coldenhoff is daarvan het voornaamste bewijs. Hij tekent voor twee seizoenen bij Yamaha met de optie voor nog een jaar.

De overstap van Coldenhoff komt als een redelijke verrassing, daar algemeen bekend is dat de Nederlander het onwijs naar zijn zin had bij Standing Construct GasGas Factory Racing. Als uithangbord voor het nieuwe merk in de motorcross was Coldenhoff van grote waarde afgelopen seizoen en in Letland pakte hij zelfs de eerste GP-zege voor de nieuwste aanwinst binnen het KTM-concern. Het is bovendien de tweede keer dat de Brabander vertrekt bij het in België gevestigde team: in 2013 reed hij ook al een seizoen bij Standing Construct, toen nog in de MX2.

Daar kwam nog eens bij dat Coldenhoff jarenlang samenwerkte met Red Bull, hetgeen natuurlijk niet samen gaat met een overstap naar Yamaha, waar Monster Energy één van de belangrijkste sponsoren is. Kortom, een lastige keuze voor de 29-jarige Coldenhoff, die uiteindelijk een overtuigende aanbieding accepteerde.

Eerder maakte het team uit Bergeijk ook al bekend dat Ben Watson naar het fabrieksteam zou promoveren vanuit de MX2. Hij is dus een product van de Yamaha-familie. De 23-jarige Brit moest vanwege zijn leeftijd de stap maken naar de grote motor en leek lang uit te moeten kijken naar een plekje bij één van de Yamaha-klantenteams. Uiteindelijk werd er een plekje ingeruimd voor de winnaar van de MX2 van Lommel.

Jeremy Seewer is de enige piloot die aanblijft bij Yamaha. De talentvolle Zwitser reed afgelopen seizoen lange tijd mee om de titel, maar kwam uiteindelijk net tekort. Met een doorlopend contract is de 26-jarige nummer twee van 2019 verzekerd van een zitje voor 2021.

Gautier Paulin en Arnaud Tonus zullen uit moeten kijken naar andere werkgevers. Paulin verlaat Yamaha na twee jaar trouwe dienst en gaat met crosspensioen. Tonus reed al vier jaar op de blauwe machine. Waar de ervaren Zwitser zijn loopbaan vervolgt, is nog niet bekend.