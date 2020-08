Coldenhoff jubelt na eerste GasGas-zege: "Geweldig voor het team"

Het was een historische zege, het Spaanse merk had nog nooit eerder gewonnen in de koningsklasse van de motorcross. Met een tweede en een eerste plaats in de manches liet Coldenhoff regerend wereldkampioen Tim Gajser en Kawasaki-rijder Romain Febvre achter zich.

“Wat kan ik zeggen? Het is een geweldige dag geweest”, sprak een opgetogen Coldenhoff, die niet tevreden was over zijn zestiende tijd in de kwalificatietraining. “Na de kwalificatie hebben we nog een paar dingen aangepast aan de schokbrekers en dat heeft zich uitbetaald in de race", concludeerde de 29-jarige Brabander.

Waar de openingsfase van het seizoen voor Coldenhoff nog in mineur strandde met een flinke brandwond aan het been, lijken hij en zijn team beter voorbereid dan ooit. "Standing Construct heeft tijdens de lockdown hard gewerkt om onze motoren te verbeteren en dat is gelukt", verklaarde Coldenhoff de sterke vorm van hem en zijn team.

Geholpen door sterke starts, zette Coldenhoff de wedstrijd naar zijn hand. "Ik begon als tweede in de eerste manche, pakte bijna de holeshot en nam vanaf de derde ronde de leiding", beschreef hij de eerste manche, waarin hij kon profiteren van een foutje van Gajser.

Even later ging Coldenhoff zelf echter ook in de fout. "Na een paar ronden lag er een dikke steen in een geul waar ik reed. Die raakte ik en daardoor was ik voor de ritmische sectie uit balans. Ik kon snel weer de baan op en probeerde tegen het eind weer aan te vallen, maar het was niet genoeg."

Coldenhoff moest uiteindelijk een tweede plaats recht zien te zetten in de tweede manche om alsnog de GP-zege te pakken en opnieuw was hij er als een raket vandoor. "In de tweede race pakte ik de holeshot, maar het was een zware race. Vooral de laatste ronden vielen erg tegen", laat Coldenhoff optekenen.

In de slotfase zag de GasGas-rijder Jeremy Seewer nog naderen, maar gaf hij de leiding niet meer uit handen. "Ik ben blij voor mezelf en het team dat ik gewonnen heb. Dit is pas de derde Grand Prix voor GasGas. Het is geweldig.”

Coldenhoff kan zich de komende dagen nog een paar kaar uitleven op de omloop in Kegums. Woensdag staat de Grand Prix van Riga op het programma, volgend weekend wordt dan de Grand Prix van Kegums verreden. In de WK-stand is Coldenhoff inmiddels opgeklommen tot de derde plaats.