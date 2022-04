Coldenhoff verrast met zege in kwalificatierace MXGP Portugal

In Portugal staat dit weekend de vierde ronde van het WK motorcross op het programma. Tim Gajser won tot nu toe de eerste drie rondes en gaat aan de leiding. In de MX2-klasse domineert Jago Geerts tot dusver het seizoen.

De kopstart ging naar Tim Gajser voor Ruben Fernandez, Glenn Coldenhoff, Pauls Jonass en Jorge Prado. Binnen de eerste ronde kwamen Fernandez en Gajser elkaar tegen en gingen ze tegen de grond, waardoor Coldenhoff naar de eerste plek ging. Jeremy Seewer schoof door naar de vierde plaats voor Brian Bogers en Calvin Vlaanderen.

Prado wist Jonass te verschalken en kon de jacht inzetten op Coldenhoff, terwijl Fernandez in zijn inhaalrace nog een keer onderuitging en de wedstrijd gekwetst zou verlaten. Bogers ging ondertussen Seewer voorbij en voerde de druk op bij teammaat Jonass. De Eindhovenaar had moeite om Jonass voorbij te gaan, maar slaagde daar alsnog in toen er nog zes minuten op de klok stonden.

In de slotfase zette Prado nog flink aan om Coldenhoff aan te vallen. Gesteund door het massaal afgereisde Spaanse publiek, begon de GasGas-rijder steeds dichterbij te komen. Ondertussen maakte Coldenhoff een paar kleine foutjes, die behoorlijk vervelend af hadden kunnen lopen. De sympathieke crosser kwam er echter steeds weer mee weg. In de achtergrond begon Bogers ook op te doemen, maar zijn achterstand was te groot om zich nog in het gevecht om de zege te mengen.

De volgorde bleef echter gehandhaafd en zo pakte Coldenhoff zijn eerste zege met de Yamaha voor Prado en Bogers. Achter de top-drie werd Jonass vierde voor Seewer, Vlaanderen, Gajser, Jacobi en Beaton en Renaux, die in de laatste ronde crashte en terugviel van de zesde naar de tiende plek.

Geerts domineert in MX2 kwalificatie, De Wolf vijfde

De Noor Kevin Horgmo, in dienst van F&H Kawasaki Racing, pakte de pole voor de kwalificatierace en startte zo aan de binnenkant. Hij wist die positie bijna te verzilveren door wel de kopstart te pakken, maar daarna achter Jago Geerts en Mattia Gaudagnini op P3 door te komen. Kay de Wolf, de enige overgebleven fitte Nederlander in de MX2-klasse, kwam na de eerste ronde als vijfde door. De crosser uit Eersel moest de gehele manche het gevecht aan met Tom Vialle. De Nederlander maakte goed gebruik van het feit dat het moeilijk inhalen is in Agueda.

De Fransman verloor twee ronden voor het einde zijn geduld en toucheerde met zijn motor de Husqvarna van De Wolf. De KTM-rijder werd er zelf de dupe van. De Wolf heeft duidelijk nog last van de val die hij twee weken geleden in Argentinië maakte. Aan het einde van de manche verloor hij veel tijd op de leiders en moest hij zelfs Mikkel Haarup even voor zich dulden. Hij wist de Deen echter terug te pakken en eindigde zo achter Jeremy Sydow als vijfde. Ook de top-drie bleef de gehele manche gehandhaafd en zo had de Vlaamse WK-leider Jago Geerts niets te dulden van de concurrentie.