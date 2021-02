Coldenhoff onder de indruk van 'mooie' MX-stijl Dovizioso

De crosser uit Oss rijdt dit seizoen voor het eerst voor het fabrieksteam van Yamaha en trok met zijn nieuwe team al vroeg naar Italië om bij een aangename temperatuur kennis te maken met zijn nieuwe machine. Voordat hij de zonnige stranden van Sardinië opzocht, testte Coldenhoff ook nog een paar dagen op het vasteland. Daar trainde hij ook samen met Dovizioso, een fervent motorcrosser. De Italiaan, drievoudig vice-kampioen in de koningsklasse van de wegracerij, vertrok eind vorig jaar na acht seizoenen bij het Ducati-fabrieksteam. Hij heeft de MotoGP tijdelijk vaarwel gezegd, maar is voornemens terug te keren. Tot die tijd wil hij veel tijd besteden aan motorcross. De stap was dan ook snel gezet om samen met WK-rijder Coldenhoff te trainen. “Mijn monteur heeft goed contact met Dovizioso”, vertelde Coldenhoff in gesprek met Motorsport.com over hoe de twee elkaar ontmoetten op een crossbaan in Italië. “Hij had al aangegeven dat hij sowieso een keer graag samen wilde trainen. Dus dat hebben we twee keer gedaan.”

Ook KTM MotoGP-rijder Danilo Petrucci voegde zich bij het stel, al kwam dat als een verrassing. “Petrucci kwamen we toevallig tegen daar.”

Mooie stijl

Coldenhoff was positief verrast over de crosskwaliteiten van de Italiaanse snelheidsduivel. “Dovi heeft echt een hele mooie stijl”, erkende de Yamaha-rijder. “Hij rijdt ook best leuk door.” Ook Petrucci maakte indruk, al reed die op een lastigere baan. "Met Petrucci reed ik op een hele moeilijke old-school en ietwat kapotgereden baan. Dus daar zit nog wel wat verschil in”, vond de Brabander het moeilijk om de twee te vergelijken. Uiteindelijk bracht Coldenhoff de meeste tijd door met Dovizioso, die niet alleen opviel door zijn stijl. “Hij stelde ook hele gedetailleerde vragen. Daar keek ik wel van op, dat hij er zo serieus mee bezig is.”

Gevraagd of hij Dovizioso ooit wedstrijden ziet rijden op internationaal niveau, schat Coldenhoff die kans niet zo groot. “Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, nee”, antwoordde hij lachend. “Ik denk dat hij in het Italiaans kampioenschap misschien wel mee kan rijden. Dan rijdt hij denk wel gewoon in de top-tien.”

Over een week rijdt Coldenhoff een internationale wedstrijd in Riola Sardo, maar ook daar denkt hij 'Dovi' niet tegen te zullen komen. “Ik kwam hem wel weer tegen in Sardinië met een paar maten van hem, maar in Riola Sardo is hij nog niet geweest. Dat is ook een zandbaan met nog zwaarder zand dan Lommel. Hij blijft vooral op de harde banen rijden hoor!”

Petrucci en Dovizioso trainen het liefste op de crossmotor

Coldenhoff trainde niet alleen samen met de MotoGP-vedettes, maar gaf ook aan dat ze veel onderling bespraken. “Die mannen staan een beetje hetzelfde in het leven als ik”, legt de crosser uit. “Die zijn altijd op zoek naar beter, naar nieuwe manieren van trainen en we hebben het ook veel over voeding. Je bespreekt wel veel dingen zo.”

Zelf was de crosser vooral benieuwd naar of de MotoGP-rijders extra trainen op concentratie. “Het lijkt mij dat focus één van de belangrijkste dingen is in de MotoGP, met zulke hoge snelheden. Dat je ervoor moet zorgen dat jouw hersenen het allemaal kunnen volgen.” Uiteindelijk bleek dat zowel Petrucci als Dovizioso het liefste trainen op de crossmotor. “Dovi zei dat dat, zeker qua spieren, gewoon de beste training voor hem was, ook al is zijn team er niet altijd blij mee.”

"Ik kan elke dag doen waar ik blij van word, zij niet"

Dat MotoGP-rijders slechts vijf dagen hebben om te testen, verbaasde Coldenhoff nog het meeste. “Dat kon ik me natuurlijk niet voorstellen. Wij bereiden ons drie tot vier maanden voor op het WK en kunnen iedere dag met onze wedstrijdmotor rijden. Voor die mannen is dat maar vijf dagen en verder rijd je er alleen in de weekenden op.” Vooral nu Coldenhoff de overstap maakt naar een nieuwe motor, prijst hij zichzelf gelukkig. “Als ik dat in vijf dagen moet doen, is dat wel echt een ander verhaal.”

Toch was er een ander facet dat hem het lastigste leek. “Die mannen hebben natuurlijk ook gewoon een passie voor de wegracerij en kunnen alleen in die weekenden rijden. Ik doe elke dag dingen waar ik echt blij van word. Zij hebben maar vijf dagen. Dat lijkt me echt apart. Maar misschien dat ze daarom zo vaak op die crossmotor springen.”

Eerst wereldkampioen worden, dan MotoGP-machine testen

Gevraagd of Coldenhoff, zelf in het bezit van een motorrijbewijs, ook een keer een MotoGP-machine wil uitproberen, antwoordt hij bevestigend. "Dat zou ik best een keer willen ja, dat lijkt me heel vet om te doen! Zeker met die snelheid. Met 300 kilometer per uur over het rechte stuk zijn we natuurlijk niet gewend. Een MotoGP-motor is wel even iets anders dan een crossmotor, natuurlijk."

Wel weet de Brabander dat zoiets niet vanzelf zal gebeuren en dat hij eerst moet presteren voordat hij een dergelijk voorstel zal doen. "Misschien moeten we eerst maar proberen om een wereldtitel te halen, dan kunnen we zo'n vraag misschien een keer stellen", concludeert hij lachend.