Coldenhoff beleeft honderdste MXGP met gemengde gevoelens

"We weten natuurlijk dat deze risicovol is en dat zoiets kan gebeuren", stelt Coldenhoff in gesprek met Motorsport.com over de crash van Herlings in de training. "Maar dat het een van ons gebeurt is wel echt klote", laat de Brabander weinig aan de verbeelding over.

Vlak na de crash moest Coldenhoff zich alweer zien te focussen op de kwalificatie en met een vierde tijd was het resultaat daar. "Tijdens de kwalificatie denk je daar niet meer aan, omdat je zo gefocust bent", verklaart Coldenhoff zijn sterke prestatie, ondanks dat hij het moeilijk had met de situatie van zijn collega.

"Tussen de manches door en zeker voor de eerste manche heb ik er best wel veel over nagedacht eerlijk gezegd." Opnieuw moest de knop om, wist ook Coldenhoff. "Als het hek valt kun je alleen nog aan de race denken, anders val je er zelf ook vanaf."

100e MXGP niet memorabel

Zelf stond Coldenhoff niet lang stil bij zijn honderdste MXGP. De vraag hoe die was bevallen, overviel de Bestenaar dan ook. "Het voelde gewoon als een normale GP", vertelde de sympathieke GasGas-coureur lachend. "Ik probeer misschien nog wel de 200 te halen." Daarmee gaat Coldenhoff richting het aantal van een andere jubilaris in Faenza, Tony Cairoli, die zijn 250e GP in totaal reed. Voor Coldenhoff staat de teller inmiddels op 150, inclusief MX2-wedstrijden.

Qua resultaat was Coldenhoff, die nog wat last ondervindt van een ribblessure, nog niet helemaal tevreden. Met een zesde plaats in de eerste manche en een vijfde plaats in de tweede, verloor hij wat punten op enkele concurrenten. "Het was een moeilijke dag weer", blikte de 29-jarige crosser terug. "Mijn start was de eerste manche best goed, maar in de eerste bocht verloor ik best wel veel plaatsen. Ik kwam als zeventiende door denk ik na twee ronden en dan om dan terug naar zes te komen is niet slecht. Maar dat kostte wel heel erg veel energie, wat niet ideaal is", analyseerde Coldenhoff.

Coldenhoff wil weer strijden voor de zege

Al met al was het in het kader van schadebeperking en snelheid wel een positief weekend. "We zijn er nog niet blij mee, maar het was een redelijk resultaat. Afgelopen weekend [tijdens de MXGP van Italië] was ik nog iets te langzaam, maar de snelheid om voor het podium te gaan is er weer."

Daarmee benadrukt Coldenhoff al dat hij meer hoopt voor de derde van drie GP's in Faenza. "Ik moet echt betere starts maken en voor de overwinning meestrijden", is hij streng voor zichzelf. "Dan kan dat ook. Dat zie je aan iemand als Prado [die de GP won, na twee kopstarts]."

'Baan in Faenza moet beter' voor derde GP

Als het aan Coldenhoff ligt, wordt er wel wat aan de baan veranderd, al weet ook hij dat dat lastig zal gaan. "Toen ik hier aankwam had ik al het vermoeden dat we drie keer op dezelfde baan zouden gaan rijden", is Coldenhoff realistisch. "Maar ik vind eigenlijk dat ze wel iets beter hun werk mogen verrichten hier. Ik weet dat het veel werk kost om de baan aan te passen, maar met wat extra mensen en machines moet dat toch mogelijk zijn", is de piloot kritisch. Volgens The Hoff was de baan op woensdag al een stuk vlakker dan tijdens de eerste GP en meerdere coureurs uitte, net als Coldenhoff, kritiek op het feit dat het moeilijk inhalen is en de snelheid erg hoog ligt. Daardoor zouden de races steeds gevaarlijker worden.

Zelf hebben de coureurs eigenlijk niets te zeggen, legt Coldenhoff uit. Gevraagd of er een rijdersvertegenwoordiger is die zich voor de belangen van de deelnemers kan uitspreken, is hij duidelijk. "Dat is er eigenlijk niet nee. We hebben er zelf gewoon niet veel inspraak in. Rui Goncalves [in 2015 aangesteld als technisch adviseur] was eigenlijk de aangewezen persoon daarvoor om daarin een rol te spelen, maar die is er inmiddels niet meer bij."