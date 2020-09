Coldenhoff gemotiveerd: “Kan zeker winnen in Faenza”

Gevraagd door Motorsport.com of de GasGas-rijder in Faenza, waar komende week drie MXGP’s plaatsvinden, voor de GP-zeges kan strijden, antwoordt hij strijdbaar. “Dat denk ik eerlijk gezegd wel! Ik voel me heel goed en we hebben het als team goed voor elkaar, ook op harde banen. We hebben een uitstekende afstelling en we gaan er met vertrouwen heen.”

Dat Faenza een harde baan is, maakt voor de coureur niet veel uit, zo gaf hij zelf aan. “Mijn zwakste punten liggen eigenlijk op de oldschool harde banen zonder echte sporen. Die zijn er gelukkig niet zoveel meer in de MXGP.”

Gezien het karakter van de baan, zal Coldenhoff één van zijn beste strijdwapens klaar moeten hebben: een pijlsnelle start. “Daar zal veel van afhangen: het is veelal één lijn daar en we moeten goed starten en vervolgens geen fouten maken, dan is er heel veel mogelijk!”

Mentale voorbereiding lastig tijdens Triple GP's

In Letland begon Coldenhoff voortvarend en won hij de eerste GP na de coronabreak. “Ik denk dat niemand mijn naam als winnaar had opgeschreven, maar dat was natuurlijk een super goede dag voor mij.”

Dat Coldenhoff vervolgens in de tweede GP geblesseerd uitviel, lag volgens de crosser uit Best zelf voor een groot deel aan zijn mentale voorbereiding. “Zo’n overwinning brengt heel wat met zich mee en normaal gesproken heb je een hele week om je voor te bereiden, nu maar twee dagen omdat we om woensdag ook rijden. Iedereen was redelijk ondersteboven van die zege en ikzelf ook een beetje. Dan is het moeilijk om mentaal weer helemaal op scherp te staan.”

Coldenhoff viel in de tweede manche van tweede Letse GP en stapte vervolgens af. “Dat doe ik helemaal niet graag”, vertelde hij knarsetandend. “Normaal eigenlijk nooit. Maar op een gegeven moment reed ik op de dertigste plek rond en met de traagste rondetijden. Ik had zoveel pijn.”

Tijdens de derde GP reed de Brabander met pijnstillers rond en revancheerde hij zich enigszins. “Normaal duurt het toch wel een week of acht voor je met gekneusde ribben helemaal weer fit en pijnvrij bent. Daarom was ik ook heel tevreden dat ik alsnog zesde en zevende werd. Daarmee heb ik de schade toch redelijk weten te beperken.”