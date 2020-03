Coldenhoff na GasGas-debuut: “Met goede starts richting podium”

De winter verliep eigenlijk perfect voor de Bestenaar, hoewel hij zich wel even blesseerde. “Ik ben wel even gevallen, ja. Daarna had ik wat pijn bij mijn ribben, precies op de plek waar ik vorig jaar zo’n last had”, refereerde de Standing Construct GasGas-rijder in gesprek met Motorsport.com aan het zware ongeluk dat hij in het voorseizoen voor 2019 meemaakte, waarbij hij een compressiebreuk in zijn rug opliep. Door de blessure moest Coldenhoff één Italiaanse wedstrijd missen in het voorseizoen, maar dat deerde hem niet. “Ik heb uiteindelijk een week lang niet kunnen rijden door die klapper. Maar toch nog wel een goede winter gehad.”

In Engeland kon Coldenhoff voor het eerst officieel in actie komen op een GasGas-motor, waar hij het voorseizoen nog gewoon op een KTM reed. Uiteindelijk werden de KTM’s van Standing Construct van in nieuwe kleuren behandelde onderdelen voorzien en konden de motoren zaterdagmiddag pas voor het eerst op de baan worden bewonderd. “Het was natuurlijk wel een beetje een rare dag, zo zijn we dat niet gewend”, stelde Coldenhoff over het uitgelopen programma nabij Winchester.

Uiteindelijk werd er slechts één training verreden en die verliep niet best voor de 29-jarige Brabander. “Eigenlijk draaide alles om timing en ik timede verkeerd”, legde Coldenhoff uit over de sessie die na tien minuten vrije training overging in een kwalificatietraining. “Ik wilde vier rondes zetten, uiteindelijk heb ik er maar drie gedaan, waarvan geen een fatsoenlijk. Het was ook eigenlijk net even te gevaarlijk.”

Snelle tijden geven hoop

Slechte starts speelde Coldenhoff vervolgens parten in de races op zondag, nadat hij een sterke warm-up sessie reed. “Dat kwam mede door die slechte uitgangspositie, maar ook door mezelf”, was de crosser, die normaal heel goed start, eerlijk. “Maar als dat beter gaat kan ik zeker meedoen met die mannen voor me.”

Want toen hij eenmaal op gang was, haalde Coldenhoff de ene na de andere WK-topper in. In de slotfase van beide manches was hij zelfs de snelste op de baan. “Dat geeft zeker hoop, maar inhalen was ook lastig hier. Anders had er wel meer in gezeten.”

Dat hoopt Coldenhoff komend weekend in Valkenswaard te kunnen laten zien. De Bestenaar wist op zijn thuisbaan nog geen podium te behalen en hoopt daar dit jaar verandering in te brengen. “Ik kijk daar erg naar uit. Ik heb nog altijd niet op het podium gestaan in Valkenswaard en dit zou wel een hele bijzondere zijn”, liep de Brabander vooruit op wat in potentie de eerste podiumplaats voor GasGas zou kunnen worden in het WK motorcross.