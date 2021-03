Coldenhoff pakt in Alghero eerste Yamaha-zege

Coldenhoff had niet de beste uitgangspositie, maar startte toch als beste voor zijn voormalige teamgenoot Ivo Monticelli en Thomas Kjer Olsen. Polesitter Monticelli kon aanvankelijk gelijke tred houden, maar kreeg bezoek van de Deen en zakte daarna verder terug in de rangschikking.

Olsen leek Coldenhoff onder druk te gaan zetten, maar liet zijn motor afslaan en verloor kostbare tijd. Mede daardoor kwam de zege van Coldenhoff, die overigens ook de snelste rondetijd noteerde, niet meer in gevaar. Coldenhoff's teamgenoot Ben Watson, die zijn competitieve debuut op de Yamaha 450-machine maakte, werd derde voor Monticelli. De Italiaan hield zijn teamgenoot Romain Febvre achter zich. Jeremy Van Horebeek pakte op de Beta een knappe zesde plaats.

Coldenhoff reageerde opgetogen op zijn zege. "Ik maakte het mezelf makkelijk met die geweldige start! Ik reed een uitstekende race en kon controleren. Ik heb me niet bezig gehouden met wat er achter me gebeurde en vooral op mijn eigen race gefocust." Waar de dag lastig begon met een negende plaats in de tijdtraining, gooide het team de afstelling voor de race om. "Daar zijn we een beetje mee de mist in gegaan, maar dat is weer helemaal rechtgezet voor de race."

Ook teameigenaar Louis Vosters was in zijn sas met de zege van zijn nieuwe aanwinst. "Voor Glenn was dit een hele goede race. Na zijn geweldige start reed hij een hele goede race. Ik ben ook heel blij met de prestatie van Ben Watson, die hier debuteert en toch derde wordt!"

Coldenhoff gaf zo een passend vervolg aan zijn sterke start op de Yamaha in Italië. Een week geleden eindigde hij in Riola Sardo op de tweede en derde plaats tijdens respectievelijk de MX1-manche en superfinale.

Later op zondag wordt wederom een superfinale gereden waarin de MX2-rijders en MXGP-rijders samen in de baan komen.