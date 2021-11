Wat gebeurt er bij een gelijke eindstand in het WK motorcross?

Puntentelling waarschijnlijk doorslaggevend

De kans is vrij groot dat de titelstrijd zal worden beslist door het aantal punten. Gezien de voorsprong van drie punten die Febvre op Herlings heeft en het feit dat beide crossers een klasse apart waren in de eerste wedstrijd in Mantova, is het onwaarschijnlijk dat het WK eindigt met een gelijke stand.

In dat geval zou Herlings in totaal precies drie punten goed moeten maken op Febvre, wat inhoudt dat hij of in één manche drie punten goed moet maken, of verdeeld over twee manches. Door de puntentelling en de overmacht van Herlings en Febvre in Mantova, lijkt dat onwaarschijnlijk: het verschil tussen de nummer één en nummer twee bedraagt drie punten, tot en met de nummer nummer vijf is het onderlinge verschil twee punten, daarachter maar één punt. Rijders tot en met P20 krijgen punten.

Mochten beide rijders na de eerste manche al op gelijke hoogte staan, bijvoorbeeld als Herlings wint en Febvre tweede wordt, dan is de laatste manche nagenoeg zeker doorslaggevend. Alleen als beide rijders uitvallen, eindigen ze op gelijke hoogte.

Bij een gelijke stand

Toch is het goed om te weten hoe de winnaar van het WK wordt bepaald wanneer de stand wel gelijk eindigt. De bepaling van de kampioen verloopt als volgt:

De rijder met het meeste aantal punten in het kampioenschap na de laatste wedstrijd. De rijder met het hoogste aantal hoogste raceklasseringen, in dit geval: met de meeste manchezeges. De rijder die het beste resultaat behaalt in de laatste manche.

Punt 2 staat al vast: Herlings heeft van alle rijders veruit de meeste manchezeges: dertien stuks voorafgaand aan de laatste GP. Febvre staat op zes stuks en kan Herlings in dat opzicht dus niet meer achterhalen. Met andere woorden: bij een gelijke eindstand wint Herlings het WK.

Het précedent

Bij het doorlopen van de archieven kwam Motorsport.com één geval tegen waarbij er een gelijke eindstand was en toevallig ook een Nederlander een hoofdrol speelde: in 2014 in het EK 250cc. Brian Bogers ging dat jaar de laatste manche in met een achterstand van zeven punten op Steven Clarke. Bogers maakte die punten goed door tweede te worden in de laatste manche, terwijl Clarke zesde werd. De Brit werd echter tot kampioen gekroond door een hoger aantal manchezeges (twee ten opzichte van één). Saillant detail is dat Bogers in de laatste manche achter landgenoot Nick Kouwenberg eindigde, die de Eindhovenaar zo indirect van de titel afhield.

De meest waarschijnlijke scenario's

Herlings wint de eerste manche en Febvre wordt tweede: wie in de tweede manche het hoogste eindigt wordt kampioen.

Herlings wint de eerste manche voor Gajser en Febvre: Herlings wordt kampioen als hij één plek achter Febvre eindigt in de tweede manche en de Fransman niet wint.

Febvre wint de eerste manche en Herlings wordt tweede: Herlings moet in de tweede manche eerste of tweede worden en minimaal drie plaatsen voor Febvre eindigen.

Febvre wint de eerste manche voor Gajser en Herlings: Herlings moet acht punten goed maken op Febvre.

Gajser wint de eerste manche voor Herlings en Febvre: Herlings moet voor Febvre eindigen in de tweede manche en minder dan dertien punten verliezen op Gajser.

Gajser wint de eerste manche voor Febvre en Herlings: Herlings moet vijf punten goedmaken op Febvre in de tweede manche.