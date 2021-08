Geen WK-punten bij Nations: Wel Herlings en Coldenhoff

De KNMV was de eerste bond die zijn selectie bekendmaakte enkele weken geleden, hetgeen voor de nodig gefronste wenkbrauwen zorgde. Immers was de opzet van het evenement nog niet bekend. De verschillende eisen, verwachtingen en het doel om er een volwaardige Nations van te maken, zorgde voor behoorlijke hoofdbrekens.

The show must go on

In de eerste plaats is het goed om even stil te staan hoe we in de huidige situatie terecht zijn gekomen, waarin de Nations dus tijdens het seizoen plaatsvindt. Dit heeft, uiteraard, voor een groot deel te maken met de effecten van de coronacrisis.

Traditioneel gezien vindt de wedstrijd altijd plaats na de laatste GP van het seizoen. Mochten er dan blessures ontstaan, zijn de gevolgen te overzien: er is dan een winterpauze van enkele maanden. Ook wordt altijd in ogenschouw genomen dat er zoveel mogelijk landen deel moeten kunnen nemen met de sterkst mogelijke selectie. Neem een Amerika of Australië, van wie de beste rijders nog altijd in Amerika rijden. Daarom kiest de organisatie er meestal voor om de Nations in september te houden, wanneer voor al deze teams het seizoen net is afgelopen en ze nog net niet in winterslaap zijn.

Afgelopen seizoen was een Nations tijdens het seizoen al voorzien, maar die werd toen afgelast. Niet alleen omdat hij tijdens het seizoen zou worden gehouden, maar toch vooral vanwege het feit dat er geen fans bij mochten zijn. Een Nations tijdens het seizoen is bijzonder, maar een Nations zonder fans is onbestaanbaar, zo luidt de lezing van promotor Infront.

Gezien de ontwikkeling van de kalender van 2021 en de doorlopende discussies over het format, leek het er lang op dat ook nu de Nations geen doorgang zouden vinden. Toch is men uiteindelijk tot een compromis gekomen, al is niet geheel duidelijk wat daarin de doorslaggevende factor is geweest. Misschien speelt het een rol dat negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig is, al lijkt hij door te gaan. Het kan ook zijn dat Infront koste wat het kost het concept ‘Nations’ in stand wil houden. Een tweede jaar zonder landenwedstrijd maakt het merk er natuurlijk niet sterker op. Het kan ook zo zijn dat de hand van Infront is geforceerd door de toezeggingen van Amerika en Australië om met een sterk team te komen. De deelname van Amerika is altijd een groot vraagteken, maar dit jaar gaan ze er vol voor.

Dilemma: wel of geen WK-punten

Meerdere malen gaf Infront in gesprek met Motorsport.com aan dat er WK-punten zouden worden uitgedeeld om ervoor te zorgen dat de GP-rijders zonder sterke landenteams, neem een Tim Gajser uit Slovenië of een Pauls Jonass uit Letland, toch zouden deelnemen, al dan niet met een wildcard. Ook voor rijders zoals Jeffrey Herlings en Tony Cairoli zou een deelname verstorend kunnen zijn voor hun kansen in de WK-strijd. Normaliter krijgen rijders geen bonussen voor de Nations. Het draait dus echt om landsbelang. Als een rijder om de wereldtitel strijd, valt daarom de keuze om de Nations niet te rijden te begrijpen.

Een struikelblok hierin bleek echter de uitdaging om het ‘eerlijk’ te houden. Een wedstrijd waarin WK-punten worden uitgedeeld, maar waarin de Nations-regels wel voor een groot deel blijven gehandhaafd, is moeilijk te vereenzelvigen. Hoe ga je er bijvoorbeeld voor zorgen dat die rijders met mindere landenteams wel een eerlijke startpositie krijgen? Om maar een aspect te noemen. Normaal worden startposities bepaald op basis van de prestaties van het land in de kwalificatieraces.

Zie hoe TeamNL in 2019 de Motocross of Nations won:

Een ander probleem zijn de verschillende klassen: MXGP en Open rijden maar één wedstrijd samen, terwijl daarin voor het overgrote deel MXGP-rijders op 450 machines rijden. Een stoelendans om in de minst sterke groep terecht te komen lijkt niet te voorkomen. Een oplossing zou zijn om de best geklasseerde rijders van het land in dezelfde groep te laten rijden, zodat je bijvoorbeeld Gajser, Herlings en Cairoli in dezelfde groep krijgt, maar voor een rijder als Coldenhoff, die toevallig ook een top-tien rijder in de MXGP is, zou dat een oneerlijk voordeel op kunnen leveren.

Wie komt er wel en wie komt er niet?

De vraag blijft staan: wie gaat er nu rijden? Voor Gajser lijkt deelname uitgesloten. Het is voor hem een perfecte manier om, ten opzichte van de concurrentie, een weekje extra rust te pakken. Dat is cruciaal, want inclusief de MXoN zijn er zeven weekenden achter elkaar wedstrijden. Wetende dat rijders als Herlings en Cairoli sterke teams hebben en om de titel kunnen strijden, zal de Sloveen deze kans waarschijnlijk graag grijpen.

Ook Romain Febvre, die dit jaar uitstekend in vorm is, heeft al aangegeven niet mee te doen aan de Motocross of Nations. De Fransman ziet er niets in om zijn titelkansen op het spel te zetten en heeft, traditioneel, ook niet een hele goede band met de Franse bond, die aankondigde met Marvin Musquin, Mathys Boisramé en Tom Vialle aan de start te staan. Ook Maxime Renaux, momenteel de best geklasseerde Franse rijder in de MX2-klasse, zal er dus niet bij zijn.

In ieder geval staat vast dat Nederland er met een volwaardig team bij is. Over Glenn Coldenhoff bestaat geen enkele twijfel. De onbetwiste aanvoerder van het Nederlandse team, ook wel ‘Mr. Nations’, heeft al meerdere keren te kennen gegeven aan deze website dat hij altijd beschikbaar is voor de Nations, tijdens het seizoen of niet, strijdend voor de titel of niet. Ook Herlings gaf aan, zelfs na zijn schouderblessure, erbij te willen zijn. “Voor sommige landen, zoals die van Gajser, is het moeilijk om te winnen. Dus dan zou ik ook zoiets hebben van waarom zou ik gaan? Ik weet niet of er veel rijders gaan als er geen punten zijn. Zeker als je aan de leiding van het WK rijdt. Maar voor Nederland en Frankrijk is het anders. Ik ben er zeker bij.’

Het enige vraagteken voor Team Nederland op dit moment is wie de MX2-rijder wordt. Roan van de Moosdijk is geselecteerd, maar heeft een botje in zijn hand gebroken. Ondertussen heeft Kay de Wolf in afwezigheid van de Eindhovenaar veel indruk gemaakt. De 16-jarige is er dit jaar misschien nog niet bij, maar rijdt zichzelf zeker in de kijker.