Geen breuken voor ‘teleurgestelde’ Coldenhoff na stevige val

Opnieuw had Coldenhoff moeite met kwalificeren en dat resulteerde in een elfde startplek. Als Coldenhoff net zulke goede starts had gehad als tijdens de GP van Letland, was dat geen probleem geweest, maar het mocht dit keer niet zo zijn.

In de eerste manche startte de crosser uit Best nog bij de eerste tien. “Mijn eerste race was wel prima. Ik finishte als zevende, terwijl ik het grootste gedeelte van de race moest vechten, dus dat is dan niet slecht, maar ik zat niet waar ik wilde zitten”, analyseerde Coldenhoff, die in een groepje met onder meer Jeffrey Herlings, Jeremy Seewer en Clément Desalle streed om een top-vijf plek.

Ook in de tweede race was de start niet best. “Maar dat was mijn eigen fout”, gaf de crosser toe. “Ik voelde me daarna wel gelijk goed en klaar om de strijd aan te gaan. Ik maakte al gauw flink wat plaatsen goed, maar raakte daarna wellicht wat ongeduldig. Ik crashte tegen iemand aan en ging er hard vanaf. Ik keerde nog wel terug in de wedstrijd, maar na een paar rondjes was de pijn te heftig en moest ik naar de pits omdat ik wist dat het niet goed zat.”

“Soms win je wat en soms verlies je wat”, concludeert The Hoff na de GP. “Dat is motorcross en dat is niet altijd gemakkelijk. Natuurlijk is het na het resultaat van afgelopen weekend teleurstellend.” Na de GP-zege sprong Coldenhoff van plek zes in de titelstrijd naar de top-drie, na de GP van Riga is hij weer teruggevallen na de zesde plaats.

De ernst van de blessure werd nog niet direct duidelijk, maar Coldenhoff is strijdbaar wat betreft deelname aan de GP van Kegums, de laatste uit het Letse drieluik. “Ik ga ernaar laten kijken en er alles aan doen om klaar te zijn voor de GP van zondag.”

Inmiddels heeft het team van Coldenhoff laten weten dat er geen breuken zijn gevonden bij de crosser. De vraag is wel in hoeverre de Brabander last houdt van de ribben die zichtbaar veel hinder veroorzaakten.