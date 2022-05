GasGas-talent Guadagnini stapt per direct over naar MXGP

KTM verraste eind 2020 door EMX250 runner-up Guadagnini vast te leggen voor het team van Claudio Di Carli. In zijn eerste seizoen in de MX2-klasse groeide het Italiaanse talent onder de vleugels van Tony Cairoli uit tot een revelatie. Hij scoorde in zijn eerste seizoen al diverse podia en GP-zeges. Tijdens de Motocross of Nations in eigen land was hij ook nog eens de belangrijkste schakel voor het winnende Italiaanse team.

In 2022 stelt Guadagnini erg teleur. De snelheid die hij in 2021 bij vlagen had, is geen moment teruggezien. Een overstap naar de 450 komt echter als complete verrassing, daar er normaal altijd voor wordt gekozen om iemand te laten wennen in het WK MX2 tot hij twee keer wereldkampioen is geworden of qua leeftijd verplicht de overstap moet maken. Uit de communicatie van GasGas blijkt nu dat het sowieso al van plan was Guadagnini in 2023 over te laten stappen.

"Guadagnini kan de komende races al flink wat kennis opdoen op de MX 450F voor de toekomst. Hij heeft al getest op de nieuwe motor en kijkt erg uit naar de komende races", leest het persbericht. Guadagnini zelf geeft toe dat de teleurstellende prestaties in de MX2 een grote factor zijn in de overstap. "Ik had hele hoge verwachtingen en heb mezelf goed voorbereid op dit seizoen. Maar er is teveel misgegaan. Ik heb fouten gemaakt en wat pech gehad. We zijn nog niet halverwege het seizoen, maar realistisch gezien is het erg lastig geworden om mijn doelen te bereiken. Het heeft voor mij meer zin om vooruit te kijken en me voor te bereiden voor volgend seizoen, zeker nu ik nog zoveel wedstrijden heb om me aan te passen aan de MC 450F. Ik heb het er ook met het team over gehad en dit zou voor iedereen een positieve move kunnen zijn."

Teambaas Claudio Di Carli sluit zich aan bij de woorden van zijn pupil. "Mattia heeft een lastige periode achter de rug. We kennen zijn talent en hij kan mooie dingen laten zien. Mattia werkt altijd met veel toewijding en is een volwassen, vastberaden professional en hele snelle rijder. Uiteindelijk was het zijn keuze om deze stap te maken. Dat waren we van plan voor volgend seizoen, maar zien dit als een mooie oplossing. In de MXGP hoeft hij zich geen zorgen te maken om de resultaten. We hebben nog dertien GP's te gaan, zodat hij zich optimaal kan voorbereiden op 2023."