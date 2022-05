GasGas-kopman Prado mist Italiaanse GP door schouderblessure

Prado ging tijdens de laatste MXGP-ronde in Letland onderuit, maar crashte vervolgens recent tijdens een training opnieuw. Daarbij ging zijn schouder uit de kom. Volgens zijn team GasGas kon de schouder zonder veel problemen weer in positie gezet worden, maar Prado heeft nog wel last van de blessure. In een verklaring noemt GasGas “een gebrek aan kracht” de hoofdreden dat Prado dit weekend tijdens de Grand Prix van Italië niet kan starten.

“Ik ben vorige week tijdens een training gevallen”, zegt Prado. “Het was geen zware crash, maar mijn schouder ging wel uit de kom. We hebben het bij een specialist zo snel mogelijk laten herstellen, daar ben ik blij mee. Ik werk nu heel hard om zo snel mogelijk terug te keren.” Het missen van de volledige back-to-back zou schadelijk zijn voor de titelkansen van Prado. Hij hoopt daarom volgende week al terug te keren. “Hopelijk kan ik in Riola Sardo weer starten, als alles goed gaat. Het is een tegenvaller dat ik dit weekend niet kan rijden.”

Prado staat momenteel tweede in het kampioenschap. Hij kon meervoudig wereldkampioen Tim Gajser aardig bijbenen in de eerste paar wedstrijden, maar presteert niet regelmatig genoeg om de Sloveen echt aan te kunnen vallen. Prado staat momenteel op 66 punten achterstand van Gajser.

Red Bull GasGas Factory Racing heeft de Italiaan Mattia Guadagnini en Simon Langenfelder wel aan de start in Maggiora.