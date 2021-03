In beeld: Glenn Coldenhoff in het Yamaha-blauw

Coldenhoff maakt dit jaar de overstap naar het door het Nederlands gerunde Yamaha fabrieksteam. Daarmee wisselt hij van motor, van kleur en ook van energiedrankjesleverancier. Zowel in de MXGP als in de MX2 heeft de blauwe brigade weer een sterke line-up, die we nu voor het eerst gezamenlijk in beeld zien.

De fotoshoot werd in Sardinië verricht, waar Coldenhoff twee races rijdt. Teamgenoot en MXGP-debutant Ben Watson rijdt de tweede race in Alghero ook mee. Jeremy Seewer heeft ervoor gekozen om niet te rijden omdat de start van het seizoen in zijn ogen nog te ver weg is. De Zwitser is de enige MXGP-rijder die vorig seizoen ook al op de Yamaha 450 uitkwam. Watson reed in 2020 voor het MX2-team, Coldenhoff voor Standing Construct GasGas.

Jago Geerts is de kopman van het MX2-team. De Vlaming verwelkomt in MX2-racewinnaar Maxime Renaux en EMX250-kampioen Thibault Benistant twee nieuwe Franse teamgenoten. De Belg koos eveneens ervoor om zijn oude racenummer 93 in ere te herstellen nadat dit was vrijgekomen. Hiervoor kwam hij in de MX2 uit met nummer 193. Geerts rijdt net als Coldenhoff twee Italiaanse races. Zowel Benistant als Renaux zijn geblesseerd geraakt voor de eerste wedstrijd en zullen zich moeten haasten om op tijd fit te zijn voor seizoensstart van het WK in mei.