In beeld: Herlings en teamgenoten gepresenteerd voor 2021

Viervoudig wereldkampioen Herlings begint na een teleurstellend 2020 met frisse moed aan het nieuwe seizoen. De Nederlander is inmiddels weer fit en is in Spanje bezig met de trainingen voor het nieuwe MXGP-seizoen, waarvan de start in mei plaats moet vinden. Herlings traint samen met het Franse talent Tom Vialle, afgelopen jaar wereldkampioen in MX2. Vialle maakt dit jaar zijn debuut op het hoogste niveau en is naast Herlings, Jorge Prado en Tony Cairoli lid van het KTM-fabrieksteam. René Hofer traint ook met Herlings en Vialle mee, hij vertegenwoordigt het merk in MX2.

Bekijk hieronder beelden van de fotoshoot van Red Bull KTM

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 10 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 11 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 12 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 15 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 18 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 28 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 32 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Rene Hofer, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 39 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 41 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 43 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 44 Foto door: Juan Pablo Acevedo