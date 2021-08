Frankrijk verrast met Muisquin en Boisramé in selectie MXoN

Vaste klanten bij team Frankrijk zijn ofwel gestopt, ofwel afgezakt of hebben bedankt. Waar Gautier Paulin zijn helm aan de wilgen hing, rijdt Jordi Tixier middelmatig mee in de MXGP en heeft Romain Febvre aangegeven geen trek te hebben in deelname, middenin het seizoen. Ook de in Amerika actieve Dylan Ferrandis heeft bedankt. Hetzelfde werd verwacht van Marvin Musquin, die in het verleden meermaals in conflict kwam met de Franse federatie, maar die plooien lijken glad te zijn gestreken.

Musquin, actief en succesvol in Amerika, zal in de MXGP-klasse uitkomen. Motorsport.com heeft vernomen dat de voor het Nederlandse F&H Kawasaki-rijdende Mathys Boisramé (23) zal naar verluidt debuteren op de 450-machine in de Open-klasse van de Nations. Hierbij zou hij ondersteund worden door het fabrieksteam van Kawasaki, daar F&H zelf geen 450-machines prepareert.

Regerend wereldkampioen Tom Vialle (20), twee jaar geleden nog niet welkom vanwege een geschil omtrent een Red Bull-petje, zal met zijn KTM 250cc-machine in de open klasse rijden. Dat betekent dat WK-leider Maxime Renaux (21) niet deelneemt. Vermoedelijk vanwege de belangen in het kampioenschap.

Talent is er in ieder geval genoeg in de Franse selectie, maar er zijn ook vraagtekens. Vialle raakte vroeg in het seizoen geblesseerd. Voor Boisramé geldt ook dat hij al de nodige pijntjes heeft opgelopen en daarbij zal hij op een echt zware machine gaan rijden. De Fransman is ook niet bepaald groot van stuk, dus dat zal even wennen zijn. Musquin was in het verleden succesvol, maar kende de afgelopen seizoenen niet zijn beste jaren.