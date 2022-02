FIM haalt WK motorcross en andere races in Rusland van agenda

De Grand Prix van Rusland in het WK motorcross wordt traditioneel gehouden op 1 mei, een nationale vrije dag vanwege Dag van de Arbeid. Dit jaar zou de wedstrijd weer gespreid over twee dagen plaatsvinden op 30 april en 1 mei. De Russische inval in Oekraïne heeft er echter voor gezorgd dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden. Dat is het besluit van de FIM na overleg met MXGP-promotor Infront Racing. "De lokale organisator is geïnformeerd", stelt de FIM.

Men verwacht op korte termijn te komen met een vervangende wedstrijd. Eerder op de dag kwam de FIM ook al met verschillende verklaringen rond andere wedstrijden die in Rusland en Oekraïne gehouden zouden worden. De ronde om het WK speedway in het Russische Tagliotti gaat niet door, evenals de ronde om het WK zijspancross. Die wedstrijd zou in Bucha plaatsvinden, een voorstad van Kiev.

De afgelastingen volgen op de inval van Rusland, die in de nacht van woensdag op donderdag plaatsvond. Eerder besloot voetbalbond UEFA de Champions League-finale te verplaatsen. Die wedstrijd zou aanvankelijk in Sint-Petersburg plaatsvinden. Ook de Formule 1 Grand Prix van Rusland in Sochi is voorlopig van de kalender gehaald. De promotor van de Russische GP stelt echter dat het doorgaan van de race nog niet helemaal van de baan is.