Exclusief: Herlings wil carrière nog twee tot drie jaar verlengen

Waar iedereen in de crosswereld ervan overtuigd is dat Herlings aan zijn laatste contract bezig is, lijkt daar toch verandering in te komen. De Brabantse crosser vertelde aan Motorsport.com dat hij, als alles volgens plan verloopt, minimaal twee en misschien wel drie jaar langer door wil na het aflopen van zijn huidige contract.

Het contract van Herlings, dat hij voor de start van het seizoen 2020 bij KTM tekende, loopt nog tot en met eind 2023. Dan zal hij zijn veertiende WK-seizoen achter de rug hebben. Er werd verondersteld dat zijn huidige contract het laatste van Herlings in de sport zou zijn. En daar waren goede redenen voor.

Voor iedereen die de sport volgt, is duidelijk dat Herlings' lichaam genoeg te verduren heeft gehad. Blessureleed is de Brabander helaas niet vreemd. In veel gevallen waren het ook geen knullige blessures. Vaak had de crosser de pech dat als hij viel, er ook gelijk iets goed mis was. In 2021 kwam hij er overigens opvallend vaak goed mee weg. Zijn lichaam zou, zo was de conclusie, 'op' zijn.

Daarbij zijn er de uitspraken uit het verleden van Herlings zelf. Vaak liet hij zich ontvallen geen langdurige carrière voor zich te zien. Naar het voorbeeld van Ricky Carmichael, de volgens velen beste crosser aller tijden die op 27-jarige leeftijd met pensioen ging, dacht ook Herlings aan een relatief vroeg afscheid van de sport.

Tot slot is er ook nog de stijl van Herlings. Naast zijn talent moet hij ook veel van fysieke arbeid hebben. De Brabander is, in zijn eigen woorden, ook geen Tony Cairoli. Daar zit een kern van waarheid in, gezien de manier van rijden en de geschiedenis van de twee crossers. Maar tussen 29 jaar, de leeftijd die Herlings eind 2023 heeft bereikt, en 36 jaar zit nog een behoorlijk groot gat.

Dat lijkt Herlings zelf ook te hebben geconcludeerd, want toen Motorsport.com exclusief met hem sprak, liet hij zich ontvallen zijn carrière toch nog te willen verlengen. "Ik hoop toch zeker nog wel een jaar of vier à vijf door te kunnen", zo vertelde hij. "Ik heb nu nog een contract tot 2023, maar ik zou graag nog één contract tekenen voor twee of drie jaar, dan zou ik 31 of 32 zijn. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van hoe de komende jaren lopen. Dat weet je nooit."

Dat Herlings zijn voornemen hardop uitspreekt, is veelzeggend, maar een contract is er natuurlijk nog niet. Eerst zal zowel 'The Bullet' en zijn werkgever, waarbij KTM voor de hand ligt, de komende tijd willen afwachten. De Nederlander tekende in 2009 zijn eerste contract bij de Oostenrijkse fabrikant en kwam sindsdien alleen op de oranje machines in actie. Het zou zomaar kunnen dat hij zijn carrière ook op dat merk afsluit.

MXGP-format heeft geen invloed op besluit

Gevraagd naar of het voornemen van de MXGP-organisatie om in volgende seizoen weer terug te keren naar het format van twee dagen invloed heeft op zijn beslissing, is hij duidelijk. "Ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt voor mij, ik ben toch gewend om veel te rijden." Het eendaags format werd geïntroduceerd nadat het coronavirus de kalender op de schop gooide en wordt nu voor het tweede seizoen op rij toegepast.

In 2020 was er nog een recordaantal aan blessures, maar dit lijkt eerder een effect te zijn geweest van de vele 'Triple GP's' dan van het eendaags format, waar Herlings wel een voorstander van is. "Ik denk dat het mindere rijden er zeker voor zorgt dat er minder blessures zijn. Ik denk dat het voor de rijders een stuk beter is. Dat zie je dit jaar ook: er zijn bijna geen zware blessures geweest."