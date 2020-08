Exclusief interview Jeffrey Herlings: “Kampioenschap niet beslist”

Het was een week met twee gezichten: je was niet zo dominant als we je kennen, maar je bent flink uitgelopen in de titelstrijd door fouten van je concurrent Tim Gajser, ben je tevreden met je Letse campagne?

“Ja, zeker weten. Qua titelstrijd mogen we zeker niet klagen. Qua resultaten hadden we er natuurlijk iets meer van verwacht. Maar om met 46 punten voorsprong thuis te komen. Dat is natuurlijk heel mooi. Ik heb natuurlijk wel een beetje geluk gehad met hoe de wedstrijden verliepen. Eén keer heeft Gajser het zelf verprutst met zijn valpartijen, maar één keer hield zijn motor ermee op. Dat is gewoon pech. Dat is jammer en zo wil je de punten eigenlijk niet uitlopen natuurlijk.”

Na de eerste vier manches stond je nog op nul manchezeges en ook de GP-winst ging naar andere rijders. Gezien je historie in Letland, waar je vaak dominant bent, was het een opluchting om alsnog de GP-zege te pakken in de laatste wedstrijd?

"Daar ben ik zeker blij mee! Woensdag gooide ik de zege natuurlijk zelf weg door een valpartij. Driemaal bleek echter scheepsrecht en dat was toch wel heel fijn. Het is ook een andere baan dan in het verleden. Door de jaren heen wordt hij steeds harder. Het diepe zand van Kegums is niet meer wat het vroeger was. Nu is het eerder hard en ketserig.”

Jeffrey Herlings op het podium na zijn zege in de MXGP van Kegums. Foto: Juan Pablo Acevedo

Tijdens de eerste twee GP’s in Engeland en Valkenswaard waren jij en Gajser een klasse apart. Nu was dat duidelijk een ander verhaal. Was je verrast met de snelheid van de rest van de coureurs?

“Het was zeker wennen om in zo’n dicht veld te rijden en met de jongens in gevecht te zijn, dat was wel even geleden. Zij zitten natuurlijk ook niet stil en lijken stukken dichterbij te komen. Nu was Valkenswaard wel echt een modderwedstrijd en dus met unieke omstandigheden. Maar er lopen ook veel contracten af en jongens willen zich toch bewijzen en een nieuw contract tekenen. Die willen ook gewoon winnen en podia pakken.”

Je leek nog niet helemaal jezelf in die races. We weten dat je lange tijd rust hebt moeten nemen vanwege een hersenschudding en nog wat trainingsachterstand hebt. Waar ga je komende tijd aan werken?

“Er zit zeker nog wel wat verbetering in. De starts moeten echt beter en dan wordt het vanzelf een stuk makkelijker. Dat hebben we ook in die laatste GP kunnen zien. Maar ik ben niet de enige die vooraan wil starten: dat zijn er dertig. Maar het is nog een combinatie van vertrouwen, wedstrijdritme en conditie dat me nu ontbreekt. Ik durf niet te zeggen hoever ik ben, maar het kan zeker nog beter.”

Jeffrey Herlings gaat volle bak in de aanval Foto: Juan Pablo Acevedo

Je hebt drie GP’s in acht dagen gereden, was dat conditioneel te doen en hoe vulde je de tijd in tussen de GP’s?

“Eigenlijk is dat qua conditie heel goed vol te houden. Tussen de races in moesten we onszelf wel een beetje zien te vermaken en dus hebben we nog best wat op de motor getraind en dat beviel eigenlijk heel goed.”

Net als in de Dutch Masters of Motocross en andere internationale wedstrijden buiten de WK-kalender om wordt er op één dag geracet zodat de Europese deelnemers en jullie elkaar niet dwarszitten in de paddock, hoe bevalt dat?

“Ik vind dat ze dat allang al hadden moeten doen. Voor ons is het beter want we rijden minder en de zaterdag is in principe gewoon extra kans op blessures. Voor de Europese rijders is het ook beter, want die kwamen anders op hele rare tijden te rijden en nu kan iedereen gewoon een normaal ritme aanhouden. In mijn ogen is die zaterdag voor niks. Eén tijdtraining is voor mij gewoon genoeg op zondag. In zo’n lang seizoen… waarom moet je dan nog extra risico’s opzoeken? Ook voor de teams is het kostenbesparend omdat ze een dag minder lang in een hotel hoeven te zitten. Uiteindelijk gaat het toch om zondag wat er wordt uitgezonden. In mijn ogen, en de meeste rijders zijn het met mij eens, moeten we het zo houden. Ik snap dat het voor organisatoren minder handig is, want zaterdag zal het minder druk worden, qua bezoekers. Maar toch hoop ik dat ze er iets mee willen doen en naar ons willen luisteren.”

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Juan Pablo Acevedo

Je hebt nu bijna een GP-zege in punten voorsprong, is het WK nu voorlopig even beslist?

“Zo wil ik er zeker nog niet naar kijken. In zo’n titelstrijd met zo’n sterke competitie, valt 46 punten ook wel mee hoor. Je hoeft maar één GP te missen en dan ben je het zo weer kwijt. Ik weet natuurlijk ook niet hoe het allemaal gaat aflopen, maar de punten die ik nu ben uitgelopen gaan denk ik wel belangrijk zijn. Ik hoor wel positieve berichten over veel wedstrijden in Italië. Maar ik zie Tim Gajser zeker nog als de grootste concurrent voor de rest van het seizoen.“

Video: Herlings en Gajser in gevecht tijdens de MXGP van Kegums

Er gaan inderdaad veel geruchten over, vooral, harde en Italiaanse banen. Traditioneel ben je natuurlijk ijzersterk in het zand en ligt Gajser zijn kwaliteit op de harde ondergrond, hoe kijk jij naar die ontwikkelingen?

“Ik vind het vooral raar dat ze daar meerdere races op willen gaan rijden. Want ik zie niet hoe ze die hardere banen om willen gaan bouwen naar andere layouts. Daar zijn zandbanen veel geschikter voor. In Letland hebben ze de eerste twee wedstrijden eigenlijk op dezelfde baan gereden en de laatste op een ietwat aangepaste baan. Als ze hier al amper iets kunnen aanpassen, hoe willen ze dat daar dan doen?”

Redactionele noot: sinds het afnemen van dit interview is er een nieuwe versie van de kalender met meerdere Italiaanse GP's gepresenteerd.

Op banen als Faenza, waar nu de eerste Italiaanse GP gepland staat, lijkt dat inderdaad een moeilijke zaak. Vind jij dat het een voorwaarde is dat er op verschillende layouts wordt gereden om drie GP’s op dezelfde baan te rijden?

“Ik vind eigenlijk dat je telkens op een nieuwe layout moet rijden. In Amerika hebben ze dat in het supercross-seizoen ook gedaan: zeven races op dezelfde locatie met telkens een andere layout. Ik weet ook wel dat een GP-baan aanpassen veel meer werk kost en dat het meeste hetzelfde blijft, dat snap ik. Maar drie keer dezelfde baan rijden zou ik heel jammer vinden, al ben ik natuurlijk heel erg blij dat we überhaupt weer kunnen racen.”

Mocht het kampioenschap binnen nu en een paar wedstrijden stil worden gelegd en je gaat nog steeds aan de leiding, voel je je dan een volwaardig wereldkampioen?

“Een titel is een titel, dus als ik hem kan pakken, pak ik hem. Ben ik een volwaardig wereldkampioen als het nu zou stoppen? Nee en ja: bij één of twee wedstrijden is het een nee, maar vijf wedstrijden is toch al iets langer. Een Dutch Masters of Motocross gaat ook over vier wedstrijden. Ben ik dan waardig wereldkampioen? Dat vind ik persoonlijk moeilijk om te zeggen. Als hij uitgereikt wordt, pak ik hem graag aan, dat weet ik wel zeker. “