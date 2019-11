Blessure Coldenhoff zwaarder dan gecommuniceerd, aldus teambaas

“Als je als professional ’s nachts niet kan slapen en enkel zittend op een stoel de pijn verdraagbaar kan maken, dan kun je je wel inbeelden dat het een moeilijke eerste seizoenshelft geweest is”, licht Mathys toe. Hoewel Coldenhoff op het oog alweer snel richting de top-tien ging, hield hij nog lang veel last van zijn valpartij in december. Hij liep compressiebreuken in zijn rug en een gebroken pols op. Daarna was het lang revalideren.

“Glenn heeft veel geluk gehad bij zijn val in de winter”, zegt Mathys. “De blessures waren erger dan wat we naar de buitenwereld gecommuniceerd hebben en wat het nog erger maakte was het feit dat hemzelf helemaal geen blaam trof in de betreffende val, evenmin als ons team overigens. Ik wist onmiddellijk dat het een blessure was die zowel fysiek als psychisch de nodige tijd ging vergen en dat laatste is dan ook wat we Glenn gegeven hebben.”

Uiteindelijk haalde Coldenhoff een podiumplaats in Lommel, zijn eerste in twee jaar. Het feit dat het juist daar gebeurde, waar hij een half jaar eerder hard ten val kwam, maakte wel wat los binnen het team. “Op het eerste moment was het uiteraard een gevoel van bevrijding”, erkent Mathys. “We voelden het stap voor stap komen dat hij beter en beter werd. Maar toen hij in Lommel op het podium klom, hadden we echt het gevoel dat hij terug richting de oude Glenn Coldenhoff ging.”

Al met al eindigde het seizoen natuurlijk zeer positief voor Coldenhoff, met twee GP-zeges en een dominant optreden in de Motocross of Nations. Desalniettemin is het nog niet zo dat de Brabander al weer helemaal terug is, denkt Mathys. “Het kan raar klinken maar zelfs nu is Glenn nog niet volledig terug op honderd procent”, begint Mathys. “Door zijn lichaam amper de tijd te geven om te kunnen rusten en te kunnen genezen, verloopt het anders. Met de rust en de winterperiode die nu voor de deur staan, zijn we ervan overtuigd dat hij nog fitter zal worden.”

De teambaas blijft echter bescheiden over de verwachtingen voor komend seizoen. “We blijven ook nu rustig en behouden dezelfde ambitie als voor dit jaar. Ik hoop dat blessures ons bespaard blijven en dat we het seizoen gezond kunnen aanvatten. Als dat lukt, is er veel mogelijk maar nogmaals: geen stress. Hoge verwachtingen creëren en druk leggen werkt alleen maar contraproductief.”

