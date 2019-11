Equipe Coldenhoff wordt nieuw GasGas-fabrieksteam

KTM nam afgelopen seizoen een meerderheidsbelang in het Spaanse GasGas, het merk kocht 60 procent van de aandelen. Niet veel later liet KTM-baas Stefan Pierer in een interview met Cyclenews weten dat het Spaanse merk ook naar de motorcross-sport zou komen. “Wat ik kan onthullen is dat we met GasGas, naast enduro, ook motorcross gaan rijden, in alle klassen. Dan hebben we drie verschillende merken waarmee we de Japanse teams kunnen bestrijden”, liet Pierer zich destijds ontvallen.

Enkele jaren geleden voltrok zich een vergelijkbaar scenario met Husqvarna, dat tegenwoordig wordt gerund door IceOne, een onderneming van F1-coureur Kimi Raikkonen. Net als de ‘huskies’, zullen ook de GasGas-motoren grotendeels uit KTM-onderdelen bestaan. “Het motorplatform zal van KTM zijn, met enkele kleine aanpassingen.”

Coldenhoff wordt dus weer fabrieksrijder en de Brabander voelde zich vereerd: "Mijn teammanager belde me met het nieuws en de kans dat we voor GasGas konden rijden en dat is voor mij een hele eer. Het is een grote beloning voor het team om een status als fabrieksteam te krijgen. Het is echt een grote stap om een fabriek achter je te hebben met alle kennis en middelen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de mensen van Standing Construct. Ik heb heel veel zin om dit nieuwe merk te vertegenwoordigen in de MXGP."

Naast het programma in MXGP krijgt GasGas ook in de Dakar Rally een nieuwe impuls. Laia Sanz gaat namelijk voor het merk rijden tijdens de aankomende editie in Saudi-Arabië. Ook gaat de Spaanse firma flink investeren in de Enduro-tak.