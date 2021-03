Begin 2021 presenteerde de KNMV met goede moed nog een optimistische kalender met vijf wedstrijden, waarvan er een aantal zelfs als pre-season races voor het MXGP-seizoen zouden gelden. Daarbij werd er gehoopt op positieve ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Helaas laten de omstandigheden in Nederland het nog niet toe om op een verantwoorde wijze deze grote evenementen te organiseren, te meer daar de Nederlandse overheid dat in ieder geval tot juli niet ziet zitten. Bovendien werd de start van het MXGP-seizoen al in een eerder stadium uitgesteld, waardoor vroege races al niet meer van toegevoegde waarde zouden zijn. Deze werden ook in een eerder stadium al van de kalender gehaald.

Het nieuws volgt minder dan een week nadat de organisatie van de MXGP van Nederland in Oss naar buiten bracht de wedstrijd uit te moeten stellen. Voorlopig is het ook vanuit de promotor van het WK, Infront Moto Racing, nog wachten op een officieel bericht over de vernieuwde kalender.

De Nederlandse sportbond gaat nu op zoek naar alternatieve data voor de vier wedstrijden die niet zoals gepland door kunnen gaan, te weten: Harfsen, Oss, Oldebroek en Arnhem. Of de wedstrijd in Rhenen blijft staan, zal de tijd moeten leren, maar lijkt vooralsnog ook onzeker.