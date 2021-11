Duel Herlings met Febvre en Gajser, maar ook met de geschiedenis

Slechts twee van de top-drie rijders hebben de titel nog in eigen hand: Febvre en Herlings. Febvre is als leider natuurlijk de favoriet, maar als Herlings beide manches wint op woensdag, is hij hoe dan ook de kampioen. De achterstand van Herlings bedraagt drie punten. Gajser zal op foutjes van zijn beide concurrenten moeten hopen, wil hij nog een kans maken op de titel.

In de recente geschiedenis, zeker sinds Herlings actief is, zijn er maar weinig voorbeelden waarin de titelstrijd zo spannend bleef tot het einde en al helemaal met drie kandidaten. Er is eigenlijk maar Eén voorbeeld dat echt in de buurt komt, maar dateert al van 35 jaar geleden. Destijds gingen David Thorpe, Eric Geboers en André Malherbe met respectievelijk 281, 278 en 277 punten de laatste wedstrijd in, nog iets spannender dus. De winnaar was toen overigens de rijder die ook als leider aan de laatste GP begon: Thorpe.

Gelijke stand met nog één manche te gaan ook in 1994

In de jaren 90 zijn er drie seizoenen achter elkaar geweest waarin de titelstrijd in de zwaarste klasse mathematisch tot de laatste GP tussen drie rijders ging: 1992, 1993 en 1994. Tot twee keer toe was de Belg Jacky Martens daarbij betrokken. In 1994 was het slot het spannendst: toen stonden Marcus Hansson en Martens zelfs gelijk met nog één manche te gaan, iets wat niet ondenkbaar is voor de laatste GP van het seizoen 2021: als Herlings de eerste manche wint, staan hij en Febvre gelijk. Toen won Hansson, de rijder die voor die manche als leider begon. Ook in de andere twee gevallen was het de rijder die als nummer één aan de laatste GP begon, die de eindzege pakte.

Wisselingen op de laatste dag

Deze statistieken, die duidelijk niet in het voordeel van Herlings spreken als nummer twee in het WK, roepen de vraag op of het überhaupt wel eens eerder is voorgekomen dat de WK-leider nog in de laatste GP van de koppositie wordt gestoten. Het goede nieuws is dat dit het geval is, het slechtste nieuws is dat de meest recente keer dat dit gebeurde, Herlings het slachtoffer was.

In de eerste helft van 2014 reed Herlings iedereen volledig zoek. De titel was al bijna aan hem vergen toen hij een zware bovenbeenblessure opliep. De Nederlander reisde toen tegen alle adviezen in af naar Mexico om zijn titel te redden. Hij kwam vier punten tekort om teamgenoot Jordi Tixier van de WK-titel af te houden.

In de laatste vijftig jaar kwam het negen keer voor dat de WK-leider op de laatste dag nog van de titel af werd gehouden. Twee keer overkwam het een Nederlander, naast Herlings ook Dave Strijbos in 1988. Het is echter sinds 1973 niet meer voorgekomen dat dit gebeurde in de zwaarste klasse. Toen hield de Belgische legende Roger Decoster Willy Bauer van de titel af.

Strijd tegen de geschiedenis

Kortom, Jeffrey Herlings heeft niet alleen af te rekenen met Romain Febvre en Tim Gajser, maar ook met de geschiedenisboeken en zijn eigen verleden. Het seizoen tot nu toe voelt al als historisch aan en Herlings kan het seizoen eigenlijk alleen maar extra glans geven door tegen alle cijfers in de titel te pakken en de geschiedenisboeken te herschrijven.