Hoe het droomhuwelijk tussen GasGas en Coldenhoff strandde

Sinds Coldenhoff eind 2018 de overstap maakte naar het Vlaamse Standing Construct motorcross-team, maakte hij enorme stappen. Destijds verkoos hij het KTM-satelietteam nog boven Wilvo Yamaha, onder meer vanwege het feit dat hij bij het team van Mathys een meerjarige deal kon tekenen.

Eind 2018, vlak nadat hij bij Standing Construct tekende, maar nog in dienst was van het KTM fabrieksteam, zagen we voor het eerst de Coldenhoff die we in de periode daarna steeds vaker zouden zien. Hij won beide manches van de Motocross of Nations in Amerika en zette zichzelf enorm op de kaart.

Na een zware blessure in het voorseizoen en bijzonder veel arbeid van zowel team als rijder brak Coldenhoff eind 2019 als het ware door in de MXGP. Twee GP-zeges, vijf podia en een nieuw dominant Nations-optreden verder was duidelijk dat Coldenhoff bij de wereldtop hoorde.

Noem hem een laatbloeier, of gewoon iemand die zich blijft ontwikkelen, maar Coldenhoff ontpopte zich tot outsider voor de wereldtitel. In 2019 werd hij daardoor derde in de titelstrijd. Voor iedereen was bovendien duidelijk: Coldenhoff en Standing Construct zijn voor elkaar gemaakt. Toch liep hij na het seizoen de deur uit bij het team dat inmiddels het fabrieksteam van GasGas heet te zijn.

Glenn Coldenhoff, Standing Construct KTM met teambaas Tim Mathys achterop Foto: Ray Archer

Mathys gunt 'vriend' Coldenhoff overstap

Coldenhoff tekende voor twee seizoenen bij Wilvo Yamaha, het team dat is gevestigd in het Brabantse Bergeijk. De 29-jarige crosser bevindt zich niet meer in de beginfase van zijn carrière en mede daardoor gunde Mathys zijn voormalige werknemer, zeker als vriend, de overstap.

“Als iemand als Glenn op zijn leeftijd een aanbod krijgt dat financieel zo goed is, dan ben ik de eerste die zal zeggen dat hij daarop moet ingaan”, stelde Mathys in gesprek met Motorsport.com. “Het kan zomaar de laatste grote deal van zijn carrière zijn. Hij was heel gelukkig bij ons, maar dan gaan ook andere zaken dan het gevoel tellen. Als je in een positie zit van iemand die dertig wordt en een megabod krijgt, dan denk ik dat je daarop moet ingaan.”

Luister ook de MXGP-aflevering van de GPUpdate Podcast:

KTM houdt hand op de knip

Mét of zonder coronacrisis, voor Mathys en zijn team bleek Coldenhoff niet meer te houden. “We hoeven er niet omheen te draaien dat daardoor wel wat geldkraantjes dichter zijn gegaan. Maar ook in de normale situatie was er een grote kans geweest dat ik er uit eigen zak nog geld bovenop had moeten leggen om Glenn binnen te houden”, is Mathys open en eerlijk. “Maar nu was het niet meer te overbruggen en daarom onverstandig geweest”, concludeerde Mathys, die met zijn eigen bedrijf Standing Construct de hoofdsponsor van het team is. “Vanaf de eerste dag heb ik gezegd: ik hou mijn hoofd erbij. Ik zal nooit risico’s nemen die mezelf of het bedrijf ten gronde zouden richten.”

Enige hoop was er nog op een helpende hand van GasGas-moederbedrijf KTM, dat zich in het verleden juist zo sterk had gemaakt voor Coldenhoff. Na de eerste onderhandelingen werd duidelijk dat het contract van Coldenhoff moest worden opgewaardeerd om hem binnen te houden. “We hebben geprobeerd om in de buurt te komen. Ik heb zelf toen een extra grote stap gezet in de veronderstelling dat Oostenrijk dat ook zou doen, maar er kwam nagenoeg niets.”

Ontgoocheling

De kaarten van GasGas om Coldenhoff binnen te houden waren uitgespeeld en er zat niets anders op dan Coldenhoff succes te wensen bij zijn nieuwe team. Bij Mathys liet de manier waarop KTM zich had opgesteld, een vervelende smaak achter. “Boos is een groot woord. Ik ben erin ontgoocheld”, is hij openhartig. “We zijn het GasGas-avontuur samen ingestapt en ik heb daarvoor Glenn ook moeten overtuigen. Het jaar ervoor werden we derde en om dan tegen iemand te zeggen dat we op een nieuwe motor zouden gaan rijden, dat is moeilijk.”

Enige houvast was dat Coldenhoff weer fabrieksrijder zou worden en uithangbord van het nieuwe merk. “Hij zou voor jaren aan het merk verbonden zijn. Zo hebben ze ook gezegd: jij wordt het gezicht van GasGas. Als je ziet wat hij in een half jaar voor GasGas heeft gedaan, ook tijdens de lockdown… dat is onbetaalbaar. Dat het dan zo afloopt, daardoor was ik zwaar ontgoocheld.”

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing, op het podium nadat hij de GP van Letland heeft gewonnen. Foto: Juan Pablo Acevedo

Het gevoel van Mathys is goed te verklaren. Coldenhoff wordt door de gehele paddock beschouwd als een voorbeeldcoureur die altijd open staat voor de media en als geen ander een uithangbord is voor de sport. Dat was hij altijd al, maar in recente jaren kwamen daar ook nog sterk verbeterde prestaties bij. Dat hij dit seizoen ook het eerste podium en zege pakte voor GasGas, is aanleiding voor extra verbazing over hoe hij uiteindelijk is behandeld door KTM.

Zoektocht naar nieuw talent

Even zag het er heel somber uit voor het Belgische team. “Een aantal weken heb ik gedacht: dit krijg ik nooit meer verwerkt, ik krijg de motivatie van voorheen nooit meer terug. Maar na verloop van tijd verandert dat natuurlijk wel weer.”

Na meer dan vijftien sollicitaties binnen te hebben gehad, koos Mathys in samenspraak met GasGas uiteindelijk voor Brian Bogers en Pauls Jonass, twee uitstekende jonge talenten waarmee het ‘goede gevoel’, dat bij het team van Mathys altijd van belang is, weer aanwezig is. "Wij kiezen altijd voor jonge kerels waarvan we menen dat er meer in hen zit dan wat ze tot op dat moment hebben kunnen tonen die perfect in ons team passen", zegt Mathys erover.

Zogenoemde hard feelings tussen Mathys en Coldenhoff zullen er niet zijn. Zoals gezegd: het was de teambaas zelf die Coldenhoff adviseerde om het aanbod aan te nemen. “Natuurlijk vind ik het heel jammer. Maar ik heb gelijk tegen Glenn gezegd: denk aan de rest van je leven, dit moet je doen!” De gunfactor is er nog steeds. “Natuurlijk worden we het liefst zelf wereldkampioen, maar als wij geen wereldkampioen worden, dan hoop ik zeker dat Glenn het wordt!”

Coldenhoff verlaat voor de tweede keer het Vlaamse team. Gevraagd of dit de laatste keer is dat de Brabander voor het team heeft gereden, laat Mathys, weinig verrassend, de deur nog op een kier: "Zeg nooit nooit."

'Oostenrijk' komt te laat en zonder overtuiging

Het afscheid van Coldenhoff bij GasGas kwam voor velen in de crosswereld als een verrassing, ondanks dat het al enige tijd rondzong. Het huwelijk met GasGas leek perfect te verlopen en daarbij was Coldenhoff persoonlijk ook verbonden aan Red Bull. Het feit dat Yamaha al jaren met Monster Energy samenwerkt en Coldenhoff erg te spreken was over zijn samenwerking met Red Bull, maakte de overstap extra lastig en onwaarschijnlijk.

De reden dat Coldenhoff uiteindelijk toch voor Yamaha rijdt en niet meer voor GasGas, zit hem dus voor een groot deel in de waardering die Coldenhoff wel vanuit zijn team kreeg, maar niet voldoende vanuit het KTM-concern. Het aanbod vanuit Oostenrijk kwam, waarschijnlijk, te laat en was niet voldoende.

De vraag is of KTM het niet zag of niet wilde zien. Maar duidelijk is dat de Japanse fabrikant van blauwe crossmachines niet heeft zitten slapen. Yamaha was wel bereid om de ontwikkeling van Coldenhoff te belonen en op waarde te schatten en maakte dat bovendien al heel vroeg duidelijk. Zo krijgt Coldenhoff nu naast het materiaal, ook de waardering die hij verdient.