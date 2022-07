Bogers en De Wolf winnen eerste manche MXGP van Vlaanderen

De Wolf startte als vierde, maar sloot al snel achter Geerts aan naar de tweede plaats. Even daarvoor had De Wolf's teamgenoot Roan van de Moosdijk even de leiding in handen gehad. De Eindhovenaar keerde terug na een langer periode blessureleed en was nog niet helemaal in staat het tempo tot het einde vol te houden. Toch kwam hij knap als zesde over de streep.

Dat was op gepaste achterstand van De Wolf en Geerts. De Brabander zette de Yamaha-rijder rondenlang onder druk en liet op de waves achterop het circuit zien veel sneller te zijn, maar kon dat lang niet omzetten in een inhaalactie. Pas op tweederde van de manche sprong hij voorbij zijn concurrent, die lang op zijn achterwiel bleef rijden. Pas toen De Wolf als een van de weinige rijders laat in de manche de triple sprong, maakte hij het verschil.

Het is voor De Wolf pas zijn tweede manchezege. De vorige was eveneens in Lommel, vorig jaar.

Bogers indrukwekkend naar zijn eerste manchezege in MXGP

In de MXGP pakte Jorge Prado voor de verandering weer eens de kopstart. Brian Bogers zat er van de Nederlanders het beste bij op de derde plaats. Calvin Vlaanderen was als zesde weg, Glenn Coldenhoff startte als achtste.

Seewer, die op zaterdag de kwalificatiemanche nog dominant naar zijn hand had gezet, werd na tien minuten opzij gezet door Bogers. Ook Febvre kon de Zwitser voorbij. Tim Gajser zakte ook door het veld heen. Bogers zette vervolgens ook nog Prado voorbij. Op dat moment reed de Eindhovenaar twee seconden harder dan de rest van het veld.

Onderweg was ook Coldenhoff voorbijgegaan aan Gajser. Zodoende reden er drie Nederlanders bij de eerste zes. Niet veel later ging Vlaanderen door een fout van Seewer naar de vijfde plek, om vervolgens ook Prado te pakken voor P3. Vlak voor het einde pakte Vlaanderen ook Febvre nog een keer, waardoor het een Nederlandse één-twee werd. Coldenhoff werd vierde, op gepast afstand van Febvre, voro Renaux, Seewer, Gajser, Gaudagnini, Prado en Watson.