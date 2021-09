Hoe crosstalent Kay de Wolf de wereldtop verbaast

Om te zeggen dat de opmars van De Wolf uit het niets komt, gaat echt te ver. Al jaren wordt hij gezien als één van Nederlands grootste crosstalenten en sinds hij op werd genomen in het fabrieksprogramma van Husqvarna, maakt hij enorme stappen. Toen De Wolf eind 2020 bekendmaakte de overstap te gaan maken van het EMX250-kampioenschap naar het WK MX2, waren er veel vraagtekens. De Wolf maakte nog best wel wat foutjes, viel vaak en kwam zo niet tot hele overtuigende resultaten. Zijn tegenstanders die dezelfde overstap maakten, hebben over het algemeen meer ervaring en hebben ook al wat gewonnen.

Kay de Wolf, Nestaan MX2 Husqvarna Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Neem de Fransman Thibault Benistant, die als Europees kampioen werd ingelijfd bij het Yamaha-fabrieksteam. Ook de Italiaanse runner-up Mattia Gaudagnini werd opgepikt door een topteam (KTM). Het leek dan ook een logisch gevolg dat De Wolf juist een jaartje in het EK zou blijven. Met de wisseling van de wacht zouden de kansen voor De Wolf een stuk groter worden.

Inmiddels weten we echter beter, want De Wolf rijdt toch in het WK, waar de tegenstand toch een stuk groter is dan in het EK een seizoen eerder. Het lijkt er echter op dat de jonge rijder van het Nestaan Husqvarna MX2-team het stapje hogerop juist goed heeft gedaan.

Toen we De Wolf vorig seizoen spraken was hij duidelijk: 2021 wordt een leerjaar in de MX2. Het blijkt dat de crosser uit Eersel een snelle leerling is. Met een manchezege en twee podiumplekken is hij in zijn eerste zeven GP's al goed op weg om zich richting de wereldtop te bewegen.

Zandkunstenaar

Beide uitschieters vonden plaats op 'eigen bodem', op het zand. De eerste was letterlijk in eigen land, in Oss, waar hij zijn eerste podiumplaats pakte. De tweede was in Lommel, waar hij in beide manches zeer indrukwekkend was. Waar iedereen moeite had met inhalen, trok De Wolf de trukendoos open. Op één van de springbulten koos hij ervoor niet te springen, maar te 'scrubben'.

Door de motor dwars over de bult te gooien en laag te houden pakt een rijder minder lucht en kan hij meer snelheid houden. "Ik denk dat er weinig rijders zijn die in het zand kunnen scrubben", erkende De Wolf in gesprek met deze site zijn geheime wapen na de manches in Lommel. "Je moest de inhaalacties hier op echt opzetten, goed oplijnen en precies op het juiste moment toeslaan." Bijna won De Wolf al de GP, maar dat zat er net niet in. "Natuurlijk had ik dat graag gewild, maar ik ben ook superblij. Daarbij komt dat er nog heel veel races aankomen en ik nog zeven jaar in de MX2 te gaan heb."

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing Team Foto: Juan Pablo Acevedo

Bravoure

Het is een typisch voorbeeld van de unieke eigenschappen van de 16-jarige crosser: hij kon soms dingen die een ander niet eens verzint. Het heeft enerzijds te maken met kunde, technische skills, maar daarnaast moet je ook het lef hebben om het te doen.

Bovenal straalt De Wolf een ongekend zelfvertrouwen uit, gepaard met een hele ontwapende manier van omgang. Hij oogt speels op de baan, maar niet van zijn stuk te brengen. Bijzonder toegankelijk, maar ook mentaal ijzersterk. De trucjes, de scrubs, de whips, maken hem één van de meest plezierige crossers om te zien rijden. Maar die technische vaardigheden hebben ook, vooral voor de Europese crossvolger, een keerzijde.

Amerika

De Wolf is namelijk ook niet immuun voor het Amerikavirus dat veel talentvolle crossers lijken te hebben. Jeffrey Herlings, Jorge Prado, Tim Gajser, allemaal droomden ze van een toekomst in Amerika onder de spotlights de grote stadions. De Wolf is er met zijn technische crossvaardigheden op het oog ook geknipt voor. Maar eerst wil hij succes behalen in het WK motorcross, zo heeft hij ons verzekerd. Zoals hij zelf zegt heeft hij daar nog zeven jaar voor in de MX2. Wellicht als dat heel snel gaat en hij noodgedwongen (na twee wereldtitels) vroeg de overstap moet maken naar de 450, hij liever op een 250 rijdt in de Amerikaanse stadions Maar zover is het nog lang niet.

Daarnaast is het lang geleden dat een goede crosser ook echt succesvol de overstap maakte naar Amerika. Als puntje bij paaltje komt, komt het er vaak toch op neer dat ze aan deze kant van de oceaan blijven. Ze worden te oud, zijn bang voor de blessuregevoeligheid van Supercross, of krijgen heimwee.

Vergelijkingen

Voorlopig moet De Wolf zich nog maar door blijven ontwikkelen. Het laatste waar hij nu om zit te springen zijn vergelijkingen met grote crossers als Jeffrey Herlings. Jeffrey is Jeffrey en Kay is Kay. De resultaten in het zand zijn indrukwekkend, maar nog lang niet genoeg om mee te strijden om de titel. Voorlopig staat hij nog achtste in de WK-stand. Hij maakt een sterk debuutseizoen door. Het is een genot om naar te kijken en er is een goede start gemaakt, maar het lastigste moet nog komen: doorgroeien tot de vaste wereldtop.

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing Team Foto: Juan Pablo Acevedo