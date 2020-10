Crosstalent De Wolf debuteert bij Husqvarna in MX2

De Wolf reed al voor Husqvarna in het EMX250-kampioenschap, maar maakt volgend seizoen de overstap naar het wereldtoneel. Hij begint dan aan zijn derde jaar met Husqvarna. Op dit moment staat De Wolf op de derde plaats in EMX250, en het team ziet genoeg reden om de coureur door te laten stromen naar MX2. Bij dat team is De Wolf min of meer de vervanger van Thomas Kjer Olsen, die de opstap maakt naar de MXGP.

“Het is geweldig, ik heb al twee geweldige jaren gehad bij dit team en nu heb ik voor nog twee jaar bijgetekend in de MX2-klasse. Dat is fantastisch”, aldus De Wolf. “Ik reed al voor dit team in EMX125 en nu in EMX250, ik kan me met een langer verblijf bij dit team volledig focussen op de racerij. Het is ongelooflijk dat mijn droom uitkomt. Het is een teken dat het team vertrouwen in me heeft en ik hoop dat ik ze kan uitbetalen met geweldige resultaten in de komende twee seizoenen.

Husqvarna heeft de opvolger van De Wolf ook al binnen, de 14-jarige Fransman Maxime Grau debuteert in EMX250. De Wolf heeft nog drie raceweekenden voor de boeg in EMX250, dit weekend in Spanje en over twee weken nog twee races in Lommel.