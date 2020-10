Crosser Bogers onderweg naar fabrieksteam GasGas

In 2018 en 2019 reed de 24-jarige Bogers tijdens zijn eerste MXGP-seizoenen op fabrieksmateriaal van Honda. De jaren bij Team HRC, mede mogelijk gemaakt door persoonlijke sponsor HSF Logistics, dat destijds hoofdsponsor was van de Japanners, werden gekenmerkt door flinke blessures met als gevolg teleurstellende resultaten.

Bogers maakt indruk

Voor 2020 tekende Bogers een jaarcontract met een optie voor nog een jaar bij het bescheiden Italiaanse Marchetti KTM Racing. Na een lastige seizoensstart laat Bogers zich de laatste weken meer van voren zien en zit zijn carrière en marktwaarde weer in de lift. Zo eindigde hij tijdens zijn laatste tien manches in de top-tien en pakte hij onderweg zelfs een pole-position. Dat ging niet onopgemerkt voorbij.

Naar verluidt heeft Bogers zich in de kijker gereden bij meerdere teams en dus heeft hij ogenschijnlijk betere opties dan een tweede jaar bij Marchetti. Zo zou het Britse Milwaukee KTM interesse hebben, maar volgens de bronnen van Motorsport.com is Bogers voornamelijk in beeld bij Standing Construct GasGas Factory Racing.

Bekend is dat de Nederlander niet de duurste rijder is van de paddock en nog altijd veel potentie wordt toegeschreven, zoals hij ook in de meest recente GP’s laat zien. Bogers past daarnaast uitstekend binnen het profiel dat Standing Construct vaker hanteert voor zijn rijders: jonge talentvolle crossers die nog kunnen groeien. Bovendien staat hij er goed op bij moederbedrijf KTM, voor wie hij ook testrijder is bij WP Suspension. Daar lijken ze dusdanig onder de indruk dat Bogers een stap omhoog wordt gegund. De officiële bekendmaking hiervan is aanstaande.

Ook Jonass naar GasGas

Bogers zal bij GasGas naar alle waarschijnlijkheid een tandem vormen met een andere jonge talentvolle crosser, Pauls Jonass. De MX2-kampioen van 2017 maakt de overstap van het fabrieksteam van Husqvarna ten faveure van Thomas Kjer Olsen. De Deen is het eerste product uit de jeugdopleiding van het Scandinavische merk en is gezien zijn herkomst een uitermate geschikt uithangbord. Jonass schuift binnen het KTM-concern door naar de rode machines van GasGas.

Een andere Nederlander, Glenn Coldenhoff, zal vertrekken bij de Spaanse fabrikant. 'The Hoff' zou na zijn sterke seizoenen in Belgische dienst een bod hebben ontvangen van een ander team dat niet te weigeren valt.

Het is algemeen bekend dat de nummer drie van het WK van 2019 het ontzettend naar zijn zin heeft bij de mannen van het Standing Construct-team, aan wie hij begin 2019 voor de tweede keer werd verbonden. Het lijkt er echter op dat de wegen van Standing Construct en Coldenhoff andermaal gaan scheiden. Een tweede afscheid dus van vriend en teameigenaar Tim Mathys, die in eerdere interviews met deze website al veelvuldig zijn bewondering uitsprak voor de crosser uit Best.