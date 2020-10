MX2-debuut De Wolf tot 2021 uitgesteld door blessures na crash

De Wolf klapte dinsdag op een andere crosser in de training voor de laatste EMX250-wedstrijd van het seizoen, tijdens de MXGP van Limburg. Het kostte hem deelname aan de races op dinsdag en moet nu dus ook zijn debuut in het WK MX2 komende zondag tijdens de MXGP van Lommel uitstellen. Dat heeft Motorsport.com vernomen.

Waar aanvankelijk werd gevreesd voor erger, liep het crosstalent een gebroken neus, een lichte longkneuzing en een hersenschudding op, waardoor crossen in Lommel er niet in zit. Even was er nog hoop, ook nadat hij op de officiële startlijst verscheen, maar nu is dus bevestigd dat een debuut er vooralsnog niet in zit. Bovendien moet hij ook de laatste wedstrijden van het seizoen, in het Italiaanse Arco di Trento, aan zich voorbij laten gaan.

Het is een flinke teleurstelling voor de net 16 jaar oude crosser, die in wedstrijden met MX2-rijders al hele mooie dingen liet zien. Tijdens de internationale wedstrijd in Arnhem, waar het gros van de WK-top in actie kwam, werd De Wolf zesde. Daar versloeg hij onder meer EMX-kampioen Thibault Benistant, die komend seizoen ook MX2 rijdt, en MX2 WK-leider Tom Vialle.

De Wolf geeft nu de voorkeur aan een spoedig herstel en een goede voorbereiding op zijn debuutjaar in de MX2. De coureur rijdt dan onder de vleugels van het Husqvarna-fabrieksteam. Met Roan van de Moosdijk en Bas Vaessen is Nederland al sterk vertegenwoordigd in de opstapklasse. Met De Wolf voegt een groot talent zich nu ook bij dat rijtje.