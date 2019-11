'Code Oranje' geeft blik achter de schermen bij TeamNL

De titel is een referentie naar het vreselijke weer in het laatste weekend van september, toen de Motocross of Nations werd verreden. De rijders gaven aan dat de omstandigheden nog wel voor de nodige onrust zorgden. "Het weer speelde natuurlijk een grote rol en daardoor waren er ook grote verrassingen mogelijk, dus dat was zeker stress", vertelde Coldenhoff op het podium. "Ik wilde graag twee keer winnen", zei Herlings. "Dat is niet gelukt en daar speelde het weer ook zeker een rol in, maar uiteindelijk is het een teamwedstrijd en dat is goed gegaan."

De documentaire begint op het punt waar het in 2018 misging: toen Nederland tweede werd in Amerika. Kwalitatief had het team in Red Bud zeker om de winst kunnen strijden, ware het niet dat Calvin Vlaanderen uitviel. "Vorig jaar is geweest, we kijken niet meer terug", grapte Coldenhoff nog in het interview vooraf. Vlaanderen gaf aan dat het hem zeker een impuls gaf. "Dat was zeker niet mijn beste motorcross-dag", zei Vlaanderen lachend.

Vanaf de aanloop van het seizoen 2019 volgen we de rijders van Team Nederland. De blessures van Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings komen uitgebreid voorbij, net zoals de opmars van Coldenhoff in de laatste fase van het seizoen.

Natuurlijk werd vooraf vooral uitgekeken naar het moment dat de twee MX2-coureurs te horen krijgen dat ze om het laatste plekje strijden. Eerst zijn er beelden van het gesprek tussen bondscoach Patrice Assendelft en coureurs Coldenhoff en Herlings over de situatie, waarbij de viervoudig wereldkampioen aangeeft zich te ergeren aan de media. Die wijzen wat Herlings betreft veel te veel naar hem. Uiteindelijk legt Assendelft voor wat hij die ochtend heeft bedacht: pas vlak voor de wedstrijd wordt beslist wie de derde coureur wordt. Vlaanderen en Roan van de Moosdijk worden hiervan ook op de hoogte gesteld en pakken dit sportief op.

Helaas zijn er geen camera’s bij op het moment dat de beslissing ook uiteindelijk wordt genomen, na de Chinese GP. Vlaanderen gaat voor TeamNL rijden, maar aan Van de Moosdijk gaan we, zoals Assendelft zei, “nog heel veel plezier beleven.”

Vervolgens zien we in vogelvlucht hoe TeamNL het weekend beleeft en de historische titel pakt. De documentaire toont een mooi beeld achter de schermen. Hoe de coureurs het weekend beleven en, bijvoorbeeld, de starts analyseren. We zien de wereldtoppers zoals we die maar zelden zien: op hun gemak in een informele setting waarin alles tegen elkaar kan worden gezegd. Teamleiders Coldenhoff en Herlings komen zo verrassend grappig uit de hoek.

De documentaire, gemaakt door Wout ten Thije in opdracht van de KNMV, is ook te vinden via Vimeo. Later zal de documentaire ook op de site van de KNMV te verkrijgen zijn.

Kijk terug hoe TeamNL de Motocross of Nations won: