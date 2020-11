Vlaanderen verlengt contract bij Gebben Yamaha

Na twee sterke MX2-jaren bij het Honda-fabrieksteam moest de geboren Zuid-Afrikaan eind 2019 op zoek naar een andere werkgever en kwam terecht bij het Nederlandse team. Vlaanderen werd in zijn voorbereiding op het seizoen flink dwarsgezeten door een fikse knieblessure en in de eerste twee rondes van het seizoen maakte hij de nodige pech mee.

Als herboren kwam de Nations-winnaar van 2019 uit de coronabreak. Niet alleen kon Vlaanderen fatsoenlijk herstellen van zijn knieblessure, maar ook maakte Gebben flinke stappen met de motor. In 2020 werkte het team voor het eerst met Yamaha’s, waar het in het verleden met Kawasaki’s reed.

Na de coronabreak was Vlaanderen regelmatig terug te vinden in de top-tien en met name zijn snelheid in de trainingen viel erg op. Slechte starts speelden hem vaak parten, maar er waren ook goede resultaten. Zo werd hij tijdens de MXGP van Mantova en de MXGP van Limburg zevende. In een eerder interview met Motorsport.com vertelde Vlaanderen al over de progressie die hij wist te boeken en waar hij denkt dat hij thuishoort in dit deelnemersveld.

Vlaanderen liet aan het einde van het seizoen weten dat hij al geruime tijd met een gescheurde knieband rondrijdt, sinds de eerste GP in Faenza om precies te zijn. Ook miste hij de laatste GP’s van het seizoen door een heupblessure. Tot op dat moment was hij de meest constante factor van het team en leek hij op weg om een vaste plek in te nemen in de top-tien. Vermoedelijk neemt hij in het naseizoen de tijd om te herstellen van beide kwetsuren, al dan niet na een operatie.

“Ik ben erg blij dat ik weer terecht kan bij Gebben Van Venrooy Yamaha voor komend seizoen”, reageert Vlaanderen in een persbericht van het team. ”Ik heb dit jaar erg genoten van de samenwerking. We hebben veel progressie kunnen boeken, zowel als team als met mijn eigen rijden en dat was in de resultaten terug te zien. Ik kijk ernaar uit om een goede voorbereiding te hebben en honderd procent fit en klaar aan de start te staan in 2021!”

Teammanager Klaas Hattem reageert verheugd op de hernieuwde samenwerking. “Het team is erg blij dat we Calvin Vlaanderen nog een extra jaar vast hebben kunnen leggen. We zijn gemotiveerd door zijn vertrouwen en geloven dat Calvin het in zich heeft om de absolute top te halen. Aan ons om alles eraan te doen om hem daarin te laten slagen.”

Het MXGP-seizoen 2020 besproken in de GPUpdate Podcast: