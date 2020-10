Vlaanderen mist laatste drie MXGP-rondes door heupblessure

Vlaanderen scheurde al voor de zesde ronde van het WK in Faenza de voorste kruisband in zijn knie en rijdt daar sindsdien mee rond. Het was de tweede knieblessure in korte tijd voor de Gebben van Venrooy Yamaha-rijder, die in de voorbereiding op 2020 ook al een flinke knieblessure opliep. Vlaanderen was niet van plan om zich aan zijn knie te laten opereren.

Tijdens een training voorafgaand aan de MXGP-wedstrijden in Arco di Trento, de laatste Triple GP van het seizoen, heeft Vlaanderen echter een blessure aan zijn heup opgelopen. Die zou flink zijn bezeerd en in ieder geval zijn gehecht.

"Uiteraard ben ik zeer teleurgesteld om zo het seizoen af te sluiten. Woensdag, tijdens mijn laatste training, crashte ik en heb ik mijn heup bezeerd. Daardoor zal ik de rest van het seizoen aan de kant blijven", laat Vlaanderen in een reactie weten.

Ook de geboren Zuid-Afrikaan realiseert zich dat zijn seizoen ten einde komt. "Het was een lastig eerste seizoen in de MXGP met een vele positieve maar ook wat minder positieve zaken. Maar het was een goed jaar. Er waren wat kleine blessures die niet meewerkten, maar ik ben blij dat ik tot nu toe iedere wedstrijd aan het starthek stond!"

Het geplaagde Yamaha-satellietteam ziet Alessandro Lupino na enkele GP's wel terugkeren en trok Brent van Doninck aan om Vlaanderen te vervangen in Italië. Enkele weken geleden maakte de Amerikaan Thomas Covington al bekend te stoppen met crossen.

Wat dit betekent voor de toekomst van Vlaanderen, van wie nog niet bekend is of hij in 2021 weer een contract heeft, is ook niet duidelijk. Normaal gezien wordt hij terug verwacht bij zijn huidige team, al zijn er ook nog wat plekken bij andere teams beschikbaar en komt Vlaanderen mogelijk in aanmerking voor een beter zitje. Vlaanderen staat veertiende in het WK-klassement in zijn debuutseizoen. Zes keer rijdt hij in de top-tien met een uitschieter in de eerste race in Mantova, waar hij vijfde werd.

Er blijft de Nederlandse MXGP-rijders dit seizoen weinig bespaard. Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff vielen eerder al uit, nu sluit Vlaanderen zich daarbij aan. Brian Bogers is momenteel de enig overgebleven Nederlandse troef in het kampioenschap.