Cairoli plakt er nog een jaar aan vast bij KTM

De Italiaan begon eind februari aan zijn zeventiende seizoen in het WK motorcross, maar inmiddels is er sinds half maart niet meer gereden als gevolg van de coronacrisis. Naar verluidt komt er binnen afzienbare tijd een alternatieve MXGP-kalender, maar Cairoli wilde niet wachten en heeft zijn huidige contract opengebroken. Zo is het zeker dat de 34-jarige Siciliaan ook in 2021 nog te zien is op crossbanen over de hele wereld.

“Ik ben gemotiveerd om volgend jaar nog een goed seizoen af te werken, dus ik ben blij met de verlenging van mijn contract”, zei Cairoli, die nog altijd jaagt op een tiende WK-titel. “We moeten nog zien wat 2020 ons te bieden heeft, maar mijn doel is om voor het kampioenschap te vechten en dat wil ik ook in 2021 weer doen. Ik ben trots dat ik al zo lang onderdeel uitmaak van het fabrieksteam en wil nog wel een paar pagina’s schrijven in de geschiedenisboeken.”

Cairoli werd in 2010 vastgelegd door KTM en pakte datzelfde jaar nog de eerste wereldtitel voor het merk uit Mattighofen. Tot en met 2014 bleef de coureur ongeslagen. Zijn laatste wereldtitel dateert inmiddels alweer van 2017, toen hij Jeffrey Herlings versloeg. Cairoli, Herlings en Tim Gajser vormden de afgelopen jaren het te kloppen trio in de hoogste divisie van de motorcross.

Cairoli begon overigens redelijk aan de huidige jaargang in het WK motorcross. De coureur staat na de twee raceweekenden in Matterley Basin en Valkenswaard op de derde plaats in het klassement, op gepaste afstand van Gajser en klassementsleider Herlings. Het huidige seizoen zou ergens in augustus hervat moeten worden.