Cairoli fit genoeg voor deelname aan Motocross of Nations

Afgelopen zondag ging Cairoli hard onderuit in de kwalificatie in Riola Sardo. Hij moest met een brancard afgevoerd worden naar het medisch centrum. Uit scans bleek vervolgens al dat de KTM-rijder geen breuken en serieuze verwondingen had overgehouden aan het ongeval en dus kreeg hij groen licht om weer op de motor te stappen. De MXGP van Sardinië liet de 35-jarige crosser echter schieten vanwege een pijnlijke nek en rug.

Ook stonden er nog vraagtekens achter Cairoli’s naam met betrekking tot zijn deelname aan de Motocross of Nations, die dit weekend wordt verreden in het Italiaanse Mantova. Het was onduidelijk of de negenvoudig wereldkampioen fit genoeg zou zijn om aan de start te verschijnen, maar inmiddels is die duidelijkheid er wel. Cairoli, die vorige week aankondigde dat hij na dit seizoen met crosspensioen gaat, is dit weekend voor eigen publiek dus gewoon van de partij.

Op de lange erelijst van Cairoli ontbreekt nog een zege in de Motocross of Nations. Zijn beste resultaat met Italië in de landenwedstrijd was de derde plaats in 2013. Dit jaar is het Zuid-Europese land een van de favorieten voor de zege door de afzeggingen van enkele toprijders en toplanden als de Verenigde Staten en Australië, al hangt het er natuurlijk ook van af in hoeverre Cairoli zijn gebruikelijke vorm kan benaderen. Ondanks het missen van de ronde op Sardinië staat Cairoli op de vijfde plaats in de strijd om de MXGP-titel.