Bogers van ziekenhuis naar eerste MXGP-podium: "Ben sprakeloos"

Er waren grote zorgen om Bogers na de kwalificatiemanche in Argentinië. Na een aanvaring met Jed Beaton kon de Husqvarna-rijder zonder starts en punten naar huis. Na een bezoekje aan het ziekenhuis, kon Bogers rustig aan weer op de motor trainen. De voorbereiding was dus niet ideaal, maar de Eindhovenaar schoot uit de startblokken in Agueda door achter Glenn Coldenhoff en Jorge Prado derde te worden in de kwalificatierace.

Dat resultaat zou een voorbode vormen voor de rest van het weekend. In de eerste manche ging hij namelijk de strijd aan om de overwinning, om uiteindelijk op slechts een seconde afstand van winnaar Prado over de lijn te komen. In de tweede manche moest hij van verder komen, maar kon hij uiteindelijk met een vierde plaats het podium alsnog zeker stellen.

De resultaten van Bogers zijn dit seizoen sowieso van een bijzonder hoog niveau. In zijn tweede seizoen bij Standing Construct team, vorig jaar nog op de rode GasGas-machine, rijdt hij zijn beste MXGP-seizoen tot nu toe. Bogers kwam de MXGP op jonge leeftijd binnen door een lucratieve deal met het Honda-fabrieksteam, maar zou daar nooit zijn niveau halen. Een zware voetblessure gooide roet in het eten.

Na zijn beste resultaat ooit in de hoogste motorcrossklasse, gingen zijn gedachtes nog een terug naar die periode. "De weg hier naartoe is zo verschrikkelijk lang geweest. In 2018 toen ik begon in de MXGP brak ik mijn voet en lag ik er negen maanden uit. Sindsdien ben ik bezig geweest om dit niveau weer te halen."

De vreugde sprong van het gezicht af van de kersverse podiumklant. "Ik ben sprakeloos!" Ook voor de GP van Argentinië oogde Bogers al indrukwekkend snel. Zelf beaamde de crosser ook bezig te zijn aan een goed seizoen. "De snelheid is tot nu toe heel goed geweest, ook in die eerste rondes. Ik voel me elke week beter en kan niet wachten op de rest van het seizoen!"

Bogers steeg door zijn podiumplaats naar de negende plaats in het WK motorcross en is daarin nu de tweede Nederlander na Glenn Coldenhoff, die vijfde staat.