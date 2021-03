Crossers Bogers en Coldenhoff winnen pre-season wedstrijden

Bogers en Coldenhoff zijn tot nu toe de enige twee vaste Nederlandse WK-rijders die in actie zijn gekomen in wedstrijden. Veel rijders, zoals bijvoorbeeld ook Jeffrey Herlings, laten met het oog op de late seizoensstart de vroege wedstrijden schieten. Zowel Coldenhoff als Bogers switchten van motor en kunnen de extra oefening goed gebruiken.

Dominant GasGas-debuut voor Bogers

Brian Bogers domineerde zondag de manches van de internationale pre-season wedstrijd in Montearagon. Na op zaterdag de pole te hebben gepakt, volgde in de manches twee keer de kopstart, waarna de concurrentie de Eindhovenaar niet meer terug zag.

Voor Bogers was het de eerste keer dat hij in een wedstrijd op de GasGas in actie kwam. De nummer 10 van het WK van 2020 maakte de overstap van het relatief kleine Marchetti Racing Team naar GasGas.

De afgelopen weken bereidde Bogers zich onder begeleiding van oud-wereldkampioen en vaste trainer John van den Berk in Spanje voor op de seizoensstart. Voorlopig laat de eerste wedstrijd van het WK motorcross nog even op zich wachten, maar Bogers kon wel alvast deelnemen aan de internationale wedstrijd van het Spaanse kampioenschap motorcross in Montearagon.

Bogers was de voornaamste naam in de MX1-klasse, waar hij de concurrentie declasseerde door en seconde per ronde harder te rijden, wanneer het erom ging. In de MX2-klasse ging de zege naar Ruben Fernandez. Liam Everts deed ook mee en werd zesde en vijfde in de twee manches.

Coldenhoff wint in Italië

Glenn Coldenhoff, Monster Energy Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha/Bavo Swijgers

Na een sterk debuut op de Yamaha in Riola Sardo volgde in Alghero voor Coldenhoff al de eerste zege. In een sterk internationaal startveld rekende de Brabander vakkundig af met de concurrentie door de kopstart te pakken en weg te rijden. Thomas Kjer Olsen en teamgenoot Ben Watson gingen mee naar het podium van de MX1-race.

In de Superfinale deed Coldenhoff het wat rustiger aan. De kopstart was dit keer voor Romain Febvre voor de Nederlander. De Kawasaki-rijder reed hard weg en profiteerde zichtbaar van het feit dat hij het in de eerste manche wat rustiger aan had gedaan. Voor Coldenhoff lag dat anders.

"Ik had wel een goed ritme te pakken, maar voelde me niet zo goed als in de eerste manche", zou hij achteraf zeggen. "Ik besloot het daarom wat rustiger aan te doen." Even leek het er nog op dat de 'Hoff' er met de zege vandoor zou gaan, toen achterblijvers Febvre ophielden en de Yamaha heel even naast de Kawasaki lag. Even later kreeg Coldenhoff zelf de deksel op de neus doordat een achterblijver in de weg reed. Kjer Olsen ging hem voorbij en zou later ook Febvre te grazen nemen. De ontketende debutant was duidelijk gemotiveerder dan Febvre en Coldenhoff om tijdens de veredelde oefenwedstrijd te winnen.

Het doet goed om Coldenhoff al zo vroeg zo comfortabel te zien rijden met de Yamaha. De overstap van de GasGas naar de Yamaha is een lastige en in gesprek met deze website gaf Coldenhoff al aan dat hij belangrijke stappen moet zetten. Daar lijkt hij aardig mee op weg. "Het was weer een goede dag", zo concludeerde hij ook zelf. "We zijn weer heel wat wijzer en weten waar we aan moeten werken."