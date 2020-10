Officieel: GasGas legt Bogers en Jonass vast voor 2021

Motorsport.com kon eerder deze week al melden dat Bogers dicht bij een overstap naar het fabrieksteam van GasGas was. Het Spaanse merk is sinds vorig jaar in handen van de Oostenrijkse motorfabrikant KTM en gebruikt dat platform om te bouwen aan een eigen identiteit op het gebied van motorsport. De formatie wordt momenteel gerund door het Belgische Standing Construct, het team dat voorheen het satellietteam van KTM was.

Bogers maakte na een moeilijk MXGP-debuut bij HRC Honda een tussenstap naar Marchetti KTM. Bij dat team is hij dit jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in de kop van het veld. De laatste tien manches eindigde hij in de top-tien en in Lommel pakte hij zelfs een pole-position. In het wereldkampioenschap staat Bogers momenteel op de twaalfde plaats.

“Het voelt geweldig om in 2021 voor het Standing Construct GasGas-team te rijden”, zei Bogers. “Ik kijk erg uit naar volgend seizoen, ik weet dat dit een zeer professioneel team is en de motor is geweldig. Ze hebben de afgelopen jaren goede resultaten gescoord en dat geeft mij veel vertrouwen. Het is een geweldige kans. Ik heb dit jaar een sterk seizoen gehad en ben klaar voor een nieuwe stap.”

Volgens Tim Mathys, teammanager van GasGas, is Bogers dicht bij een doorbraak op het hoogste niveau: “Onze tweede rijder Brian Bogers is dit seizoen heel erg snel volwassen geworden”, sprak Mathys. “Hij heeft zich de laatste races bewezen met tien top-tien finishes op een rij, hij is klaar voor een doorbraak in de MXGP. Hij is fysiek en mentaal sterker geworden en klaar om het duel aan te gaan met de toprijders.”

Bij GasGas wordt Bogers vergezeld door voormalig MX2-wereldkampioen Pauls Jonass. Hij komt over van het Husqvarna-fabrieksteam. De 23-jarige coureur uit Letland moest een groot deel van dit seizoen missen vanwege een blessure die hij opliep tijdens een training. Na maanden van revalidatie is Jonass nu weer fit om te beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Dit seizoen had GasGas met Glenn Coldenhoff al een behoorlijk sterke coureur, maar de Brabander stapt naar verwachting over naar het fabrieksteam van Yamaha.