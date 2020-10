Bogers na zijn beste MXGP-resultaat: "Komt er eindelijk uit!"

Natuurlijk waren er eerder wel eens uitschieters. Denk aan de tweede plaats in Mantova in 2019 op de Honda. Maar nog nooit ging Bogers met zoveel punten naar huis. Het is het resultaat van maandenlang trainen en hard werken met het Marchetti Racing Team.

Op de KTM voelde Bogers zich direct weer thuis, maar de resultaten bleven steeds maar uit. Ook na de hervatting van het MXGP-seizoen zat het niet mee. Vaak had Bogers pech bij de starts en kwam er een valse positieve coronatest tussendoor. De snelheid was er echter altijd al en dat was ook terug te zien in de kwalificaties. Hier en daar zat Bogers ook van voren bij de starts, maar zo sterk als in Spanje, was hij nog niet dit seizoen.

“Het gaat inderdaad steeds beter, dus dat is heel mooi”, vertelde Bogers na afloop aan Motorsport.com. “Het rijden gingen altijd wel goed, maar het kwam er steeds niet uit”, weet de Eindhovenaar.

Een race eerder in Mantova, behaalde Bogers al zijn eerste top-tien plaats, een teken aan de wand, zo zou blijken. “Dat geeft ook gewoon het vertrouwen”, geeft Bogers aan, die er in Spanje gelijk goed bij zat. “Ik begon nu met de starts redelijk goed en dan kan ik dat ook aanhouden.”

Zodoende belandde Bogers eindelijk eens waar hij zelf ook vindt waar hij thuishoort: de top-tien. “Ik voel me gewoon fit en sterk en het is zeker niet zo dat ik er niet voor kan vechten. In mijn hoofd zit dat goed. Dat zie je nu ook goed”, analyseert hij.

Ook de komende wedstrijden in het Belgische Lommel, moeten voor Bogers weer mooie resultaten opleveren, al weet de Eindhovenaar als geen ander dat het een uitputtingsslag zal worden in het zware Vlaamse zand. “Lommel wordt afzien”, stelt hij. “Drie wedstrijden daar is niet niks.” Toch rekent Bogers op mooie resultaten. “Ik ben fit, dus laat maar komen! Ik ben er klaar voor! Ik ga er natuurlijk ook alles voor geven om weer tijdens een GP bij mij in de buurt en op het zand een mooi resultaat neer te zetten. Dat moet goed komen!”