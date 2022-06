Bom barst in MXGP-paddock: "Er is totaal geen respect voor ons!"

"Ze luisterden niet eens naar ons. Ze geven niks om ons. We worden totaal niet gerespecteerd!" Het is zomaar een greep van uitspraken van Jeremy Seewer, die zich als één van de gespreksleiders liet gelden tijdens de staking. In gesprek met onze collega's van MXVice, vertelde hij 'het volledige verhaal.'

"Na de enorme regenval van de middag vonden we het onnodig om van start te gaan en risico's te lopen. Daar was een groot deel van de rijders het mee eens. We wilden daar over in gesprek met de leiding, maar dat wat totaal niet mogelijk. Vervolgens gingen we wel naar de start toe, maar toen we zagen dat het startveld en de eerste bocht, wat het gevaarlijkste deel was voor deze race omdat iedereen dan voor zijn plek vecht, niet was geprepareerd, was de maat vol." Wat volgde was een poging tot discussie op het startveld met de FIM en Infront. "Dat had gewoon op een normale manier kunnen verlopen, maar in plaats van dat ze zich begripvol opstelden, reageerden ze ongelofelijk defensief en agressief en dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat. Daarom gingen we op een vervelende manier uit elkaar: we voelden ons totaal niet gehoord en gerespecteerd."

De Zwitser liet vervolgens niet na om zijn collega's die wel reden, van een reactie te voorzien. "Ik heb vandaag voor een aantal rijders een hoop respect gekregen, maar voor een paar ben ik het ook echt verloren. Vandaag hebben we wat mij betreft kunnen zien wie er ballen heeft en wie niet."

Volgens Seewer was de staat van de baan zelf, uiteindelijk niet het grootste probleem. "Kijk, we zijn motorcrossers en we weten dat modder erbij hoort. We hebben ergere dingen meegemaakt en we zijn geen 'pussies', oké? Maar om nu een vrije training, tijdtraining en kwalificatierace te doen, is totaal onnodig.'

Prado 'trots' op statement

Een andere grote kracht achter het statement van de rijders was Jorge Prado, die naar verluidt begon met lobbyen en al snel de HRC-rijders met zich meekreeg. Ook hij liet zich horen op sociale media, maar bracht daar eigenlijk geen inhoudelijke boodschap over. "Vandaag hebben we een lastige beslissing gemaakt omdat de baan onmogelijk was na de storm, en het voor ons te gevaarlijk was voor alleen een kwalificatierace. Soms moet je lastige maatregelen nemen, maar ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Het spijt me voor het publiek, maar dit is het juiste voor motorcross", klonk het statement dat door veel collega's werd gedeeld.

Thuisfavoriet Renaux: "Een half uur discussie om niks"

Maxime Renaux was de rijder voor wie misschien wel het meest op het spel stond op de korte termijn. De MX2-wereldkampioen leek zijn collega's te steunen, maar ging uiteindelijk toch van start en werd vierde in de kwalificatierace. In de persconferentie na afloop deed hij zijn verhaal.

"Weet je... we zijn in Frankrijk en dit leek wel een gele hesjes-toestand. We hebben een hoop gediscussieerd en uiteindelijk gebeurde er niks", verklaarde Renaux in de persconferentie. "De baan hebben we uiteindelijk gewoon gereden. Er was maar één lijn en je kon bijna niet inhalen. Dat maakte het lastig. De start lag er ook niet fijn bij, daar hadden ze beter anders mee om kunnen gaan. De rijders in groepen laten rijden bijvoorbeeld. We hadden dit beter kunnen doen, ook voor het publiek. Ik stond achter het hek en zag mijn collega's niet starten. Ik wilde niet de 'bad guy' zijn: als zij niet zouden starten, ging ik ook niet. Maar daarna gingen wat andere rijders wel van start en toen dacht ik: er zijn hier meer dan tienduizend Fransen voor mij, dus ik moet ervoor gaan. Zo is het nu eenmaal gegaan. Ik hoop dat de andere jongens morgen ook gewoon racen."

Honda steunt rijders

Hoewel Motorsport.com officieel geen statement van Tim Gajser of Mitchell Evans van team HRC heeft ontvangen, stuurde Honda wel een persbericht de deur uit. Als één van de weinige teams spraken zij openlijk hun steun uit voor de keuze van hun rijders. "Door zorgen over de veiligheid van de baan, door de omstandigheden waarin de andere klasses hebben moeten rijden na de hevige regenval eerder op de dag, hebben Tim Gajser en Mitch Evans niet gereden in de kwalificatierace. Wij hebben hun beslissing gesteund en focussen ons nu op morgen. Daarin hopen we dat onze rijders van de buitenkant toch een goede start kunnen maken. Hopelijk valt het mee met de regen morgen en is de baan droog."

Valentin Guillod: "Dit konden we de fans niet aandoen"

Er waren ook rijders die totaal niet blij waren met de actie van de hoofdrolspelers in het kampioenschap. De meest duidelijke boodschap kwam van Valentin Guillod, die wel van start ging, maar ten val kwam. Hij liet op zijn Instagram-account weten totaal niet blij te zijn met de manier waarop het is gegaan, al begrijpt hij de zorgen wel, zo zegt hij. "We moeten als rijders verenigd staan wanneer het om veiligheid gaat, zoals in Spanje (en de meeste GP's) wanneer er geen stof op de baan is en er bakken water op worden gegooid, puur en alleen omdat de promotor geen stof wil hebben voor de TV-uitzendingen", begon hij met kritiek op de organisatie. "We weten allemaal dat de kwalificatierace ons geen euro oplevert, of het nu droog of nat is. Privéteams zoals het mijne verliezen juist geld in deze extreme omstandigheden. Ik had er vandaag voordeel bij gehad als ik niet had gereden, maar uit respect voor de fans heb ik dat wel gedaan! Zij werken 35-45 uur per week en investeren hun spaargeld om erbij te zijn. Ze verdienen misschien 1500 euro per maand en komen met de complete families voor zo'n 400 euro naar deze race toe. Het stelt me teleur dat rijders die meer dan een half miljoen verdienen en niet voor hun onderdelen hoeven te betalen, dat lijken te zijn vergeten", klinkt het krachtig vanuit Guillod. "Ik ben niet boos op de rijders die niet raceten, maar we moeten met zijn allen ergens voor staan en met de juiste reden."

Kwalificatierace winnaar Henry Jacobi: "Zo lastig was de baan niet"

Door de vele afwezigen en de relatief tegenvallende Maxime Renaux, die als vierde eindigde, ging Henry Jacobi er verrassend met de zege vandoor. Op Instagram plaatste hij met enige humor dat hij de kwalificatiemanche in de 'Mens only'-categorie had gewonnen. Na afloop deed de Duitser ook in de persconferentie zijn verhaal. "Ik had misschien het geluk dat ik als enige de baan goed kon zien, aangezien ik na een halve ronde al zo ver vooraan lag. Maar eerlijk gezegd was de baan er niet zo verschrikkelijk aan toe. Ik heb er eigenlijk wel van genoten om vooraan te rijden." Ook ging hij, een beetje verkapt, nog in op de situatie voor de start. "We hadden natuurlijk voor de start een discussie of er geracet moest worden. Maar voor ons Duitsers is dat geen vraag eigenlijk. Wat er ook gebeurt, hoe slecht de baan ook is: In Duitsland wordt er altijd geracet. Ook al kom je tot honderd meter."

Infront CEO Luongo: "Als jongere rijders starten, kunnen GP-rijders niet achterblijven"

Motorsport.com vroeg ook de gebeten hond in dit verhaal, promotor Infront Moto Racing, om een reactie en sprak met CEO David Luongo. "We hadden een discussie voor de start en we zijn daardoor wat tijd verloren, maar daarna zijn we gaan racen", klonk het politiek correct en diplomatiek, om vervolgens desgevraagd wat dieper in te gaan op de materie. "Een aantal rijders was niet blij met de omstandigheden die door de regen is veroorzaakt. 125cc is wel gewoon gestart, was lastig, maar er werd geracet. Dat gold voor de MX2 ook. Dus in mijn ogen was er geen fatsoenlijke reden om de race af te gelasten en 10.000 fans teleur te stellen." Gevraagd naar de zorgen van rijders: "Ik snap dat er een discussie kan zijn. Iedereen heeft altijd een andere mening. Maar in dit geval is het gewoon jammer, want de baan was gewoon rijdbaar. Als er jongere rijders van start gaan, is het eigenlijk onmogelijk dat een GP-rijder niet start - in mijn ogen." Tot slot vroeg deze website nog aan Luongo of de situatie anders was geweest als een autoriteit als Tony Cairoli nog aanwezig was geweest in de paddock. "Dat is heel moeilijk om te zeggen, maar wat ik erover kan zeggen is dat we in het verleden echt slechtere omstandigheden hebben gehad, en ook toen zijn gaan racen."