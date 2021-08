Overzicht: De bevestigde teams voor de Motocross of Nations 2021

Veel teams hebben niet de beschikking over de beste rijders van het land. Vooral Yamaha houdt veel rijders aan de kant, zo treed Frankrijk aan zonder diens MXGP-rijder Romain Febvre, die zelf niet wenste deel te nemen, en de beste Franse MX2-rijder Maxime Renaux. Hetzelfde geldt voor België, dat het zonder Jago Geerts moet stellen. Spanje moet het doen zonder Jorge Prado en Rubén Fernandéz. Ook Jeremy Seewer heeft zich niet beschikbaar gesteld voor Zwitserland.

VIDEO: Hoe Nederland voor het eerst de Motocross of Nations won in 2019

Daarnaast lijkt het onzeker dat Australië meedoet, daar het Amerikaanse Honda-team deelname niet ziet zitten. Daar zijn de broertjes Hunter en Jett Lawrence actief, die Australië tot podiumkandidaat hadden kunnen promoveren. Hierdoor is ook deelname van Ken Roczen, namens Duitsland, onzeker. Team USA committeerde zich al heel vroeg aan deze editie van de MXoN, wat voor veel enthousiasme zorgde, maar blijft de bekendmaking van de afvaardiging uitstellen. Er zijn ook landen die terugkeren. Zo hebben Finland en Canada hun selectie al bekendgemaakt, beide landen ontbraken in 2019 in Assen.

Sterke teams waarvan de bekendmaking nog op zich laat wachten zijn Italië (met vermoedelijk Tony Cairoli, Mattia Gaudagnini en Alessandro Lupino), Team USA en Team Groot-Britannië.

Bevestigde teams voor de Motocross of Nations 2021

Hieronder de teams die zich wel al hebben gecommitteerd en bovendien hun selectie al bekend hebben gemaakt. Voor Nederland is nog niet zeker wie er, voor het eerst in de historie, met nummer 1 zal mogen rijden. Alle startnummers zijn onder voorbehoud, daar die ook afhangt van welke landen definitief deel gaan nemen.

Team Nederland Jeffrey Herlings MXGP of Open 1 of 3 Roan van de Moosdijk MX2 2 Glenn Coldenhoff MXGP of Open 1 of 3 Team België Jeremy van Horebeek MXGP 4 Liam Everts MX2 5 Brent van Doninck Open 6 Team Frankrijk Marvin Musquin MXGP 13 Tom Vialle MX2 14 Mathys Boisramé Open 15 Team Spanje José Butron MXGP 25 Yago Martinez MX2 26 Ander Valentin Open 27 Team Denemarken Thomas Kjer Olsen MXGP 28 Mikkel Haarup MX2 29 Bastian Boegh Damm Open 30 Team Zwitserland Arnaud Tonus MXGP 31 Mike Gwerder MX2 32 Valentin Guillod Open 33 Team Zweden Alvin Östlund MXGP 40 Isak Gifting MX2 41 Anton Gole Open 42 Team Oostenrijk Lukas Neurauter MXGP 49 René Hofer MX2 50 Michael Sandner Open 51 Team Ierland Jason Meara MXGP 61 Jake Sheridan MX2 62 Stuart Edmonds Open 63 Team Zuid-Afrika David Goosen MXGP 64 Camden McLellan MX2 65 Tristan Purdon Open 66 Team IJsland Eythor Reynisson MXGP 82 Eidur Pallmarsson MX2 83 Mani Petursson Open 84 Team Finland Miro Sihvonen MXGP NNB Emil Weckman MX2 NNB Jere Haavisto Open NNB Team Canada Dylan Wright MXGP NNB Jacob Piccolo MX2 NNB Tyler Medaglia Open NNB